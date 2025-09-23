Camer.be
Bouba Ngomena dément son implication dans un collectif pour la réélection de Paul Biya
Le journaliste Bouba Ngomena, présentateur emblématique de l'émission CANAL PRESSE sur Canal 2, a vivement réagi ce 23 septembre 2025 à des allégations le concernant. Le lanceur d'alerte Boris Bertolt avait publié une information affirmant que le journaliste faisait partie d'une association créée par David Eboutou pour soutenir la réélection de Paul Biya et bénéficier des financements de campagne.

Dans un démenti ferme et sans équivoque, Bouba Ngomena a contesté ces affirmations, précisant qu'il n'avait aucun lien avec ce prétendu collectif. Cette réaction intervient dans un contexte politique tendu à l'approche de la présidentielle camerounaise de 2025, où chaque prise de position est scrutée avec attention. Le journaliste a tenu à rappeler son devoir de réserve et son impartialité professionnelle, fondamentaux pour tout membre de la presse camerounaise.

Les accusations de Boris Bertolt visaient à dénoncer la création d'une structure supposément destinée à organiser le soutien médiatique et logistique à la candidature du président sortant. David Eboutou serait selon le lanceur d'alerte à l'initiative de cette manoeuvre. Cependant, le démenti de Bouba Ngomena jette un doute sérieux sur la véracité de ces informations et soulève des questions sur les sources utilisées par Boris Bertolt.

Cette affaire illustre les sensibilités entourant le paysage médiatique camerounais en période électorale. La campagne présidentielle s'annonce particulièrement disputée, et les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux font l'objet d'un traitement prudent par les professionnels de l'information. La réaction rapide de Bouba Ngomena démontre l'importance pour les journalistes de préserver leur crédibilité et leur indépendance face aux manipulations politiques.

