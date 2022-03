L’ESCG DE YAOUNDÉ À LA 1ÈRE ÉDITION DU DIALOGUE INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINAIRE(DAKHLA-MAROC) :: MOROCCO

L’ESCG DE YAOUNDÉ À LA 1ÈRE ÉDITION DU DIALOGUE INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINAIRE (DAKHLA-MAROC, 14-15 MARS 2022)

Le Réseau des Écoles de Commerce et de Gestion du Maroc a organisé, du 14 au 15 mars à Dakhla (Maroc), la 1ère édition du Dialogue International Multidisciplinaire (DIM), sous le thème « Mieux gérer l'Afrique : vers des modèles de développement résilients et solidaires ».

La DIM a commencé par une excursion pré-conférence organisée en forme d’un safari en 4X4 entre désert et mer, avec un circuit composé d’au moins cinq escales. La phase des conéfrences se déclinait en une série de 6 symposiums thématiques suivants :

Gouvernance en Afrique : état des lieux et remodelage, Communautés économiques africaines : forces, faiblesses et défis post Covid-19, Développement, transformation sociétale et jeunesse africaine : le rôle du capital humain, Investissement, logistique et attractivité africaine face aux chaines de valeurs mondiales, Innovation, entreprenariat et emplois : les véritables défis de la recherche scientifique africaine, Les économies africaines face aux défis de l’industrie 4.0.

Cette manifestation a réuni des universitaires, des experts, des praticiens et des représentants du monde politique, de la société civile, des agences de développement et des bailleurs de fonds, pour débattre des modèles de développement en Afrique. En tant qu’espace de débats et de partage d'idées, d'expériences et d'enseignements, la DIM contribue à enrichir les travaux en cours sur les nouveaux modèles de développement et leur pertinence en Afrique.

Les participants ont démontré que l’Afrique a certes réalisé, ces vingt dernières années, des progrès importants dans plusieurs domaines, mais ces avancés ne peuvent faire oublier le retard inquiétant dans les systèmes de gouvernance et les domaines cruciaux comme l’éducation et la santé. Les africains ont plus que jamais besoin d’un développement équilibré et équitable, garant de leur dignité. Ils ont tous les atouts nécessaires pour transformer les crises en opportunités, par l’élaboration d’une vision écosystémique autour des projets sociétaux innovants et avec des stratégies intégrées, profitant de la digitalisation et valorisant le potentiel de la jeunesse africaine, son énergie et son intelligence, pour une Afrique résiliente et solidaire.

Dans cette optique le Pr. Bertin Léopold KOUAYEP (Directeur de l’École Supérieure de Commerce et de Gestion, ESCG-Yaoundé) a présenté la pandémie du COVID-19, crise sanitaire la plus récente, à partir des différentes mesures barrières et les confinements qui ralentissent l’activité économique du pays), comme un facteur qui empire les conditions de vie des populations. Il s’agit de la quintessence d’un article qu’il a présenté aux participants ce 15 mars 2022 avec pour thème : « Covid-19 et gestion des complications de la malnutrition aigüe sévère chez les enfants de 0 à 59 mois à l’Est Cameroun ». un article qui est le fruit d’une co-recherche avec Dr. Samuel MBIAGZI NDJEUDJI et Sorelle Gertrude Mme NGOUNGOURE NGOULOURE. Il en ressort que le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire grave ou souffrant de malnutrition au Cameroun est grandissant (ONU, 2020). L’une des principales causes de la malnutrition étant la faim, depuis 2019, elle fait souffrir près de 690 millions de personnes dans le monde, soit une augmentation de 10 millions par rapport à 2018, et de près de 60 millions en cinq ans (FAO, 2020).

Ce colloque a permis de formuler des recommandations d’actions concrètes de nature à contribuer à mieux gérer les pays africains et orienter l’action collective des décideurs et des citoyens, afin de relever les économies africaines, plus encore fragilisées par la crise de la Covid 19, et répondre aux attentes des populations d’aujourd’hui qui sont devenues plus exigeantes. À l'issue de chacun de ces symposiums, les participants ont adopté des messages clés qui serviront de contribution collective du Réseau ENCG Maroc et ses partenaires au débat sur les modèles de développement de l’Afrique.