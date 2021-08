CAMEROUN :: Douanes : 82 agréments en voie de retrait :: CAMEROON

Dans un communiqué paru le 11 août dernier, le ministre des Finances( MINFI), Louis Paul Motaze, menace de retirer des agréments à 82 commissionnaires de douanes agrées, « conformément à la réglementation e vigueur ».

En effet, il accuse les mis en cause de n’avoir procédé à aucune opération de dédouanement depuis plus d’un an dans le système d’information de l’administration des douanes, révèle le site internet Bougna.net.

Règle applicable dès le 25 août prochain, date de rigueur pour présenter les éléments justificatifs de leur inactivité depuis un an à la Direction générale des Douanes. Un peu plus tôt, le 10 août, le MINFI a annoncé dans un communiqué qu’au cours de la session du 17 juillet, le comité consultatif national des commissionnaires en douanes agrées avait approuvé 19 sociétés pour l’exercice de la profession de commissionnaire e douane agrée.

Celles-ci habilitées à effectuer les opérations de dédouanement pour le compte des tiers, exclusivement pour les douaniers de droits communs.