Crise de Gouvernance au Cameroun : Dieudonné Essomba Dénonce l'Opacité du Pouvoir :: CAMEROON

La scène politique camerounaise est secouée par des révélations chocs. Dans l’émission Club d’Élites sur Vision 4, Dieudonné Essomba a exposé les tensions internes au sommet de l’État. Selon lui, des figures majeures comme Bello Bouba et Issa Tchiroma soutenaient initialement un leader pour son intégrité et sa disponibilité au dialogue. Aujourd’hui, ce même leader se serait retiré de la gestion publique, laissant place à des décideurs anonymes qualifiés d’"ombres noires et obscures".

Cette situation soulève une crise de gouvernance sans précédent. Essomba interroge : "Comment des hommes normaux accepteraient-ils que des accords signés soient gérés par des tiers invisibles ?". Les ministres concernés, privés de droit de recours direct, voient un élément clé de leur contrat politique rompu : la possibilité d’exiger des comptes auprès de leur partenaire.

Le retrait du leader, évoquant des raisons sanitaires ou liées à l’âge selon Essomba, ouvre la voie à une gestion opaque. Des "hautes instructions" non identifiées piloteraient désormais les décisions, créant un déficit de transparence et une défiance institutionnelle. Ce vide pose une question fondamentale : qui gouverne réellement le Cameroun ?

Le malaise dépasse les cercles politiques. Il reflète un risque systémique pour la démocratie camerounaise, où la légitimité des décisions repose sur la clarté des canaux de pouvoir. Essomba alerte sur les conséquences : "Si ces acteurs dénoncent publiquement, c’est que le pacte républicain est brisé".

Cette analyse appelle à une réflexion urgente sur l’équilibre des pouvoirs et l’impératif de responsabilité des dirigeants. Sans retour à une gouvernance transparente, la stabilité institutionnelle pourrait s’éroder davantage.