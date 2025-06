CAMEROUN :: Décès de Jules Marcelin Ndjaga : Hommage à l'Ancien Gouverneur du Sud et Figure du Centre :: CAMEROON

Le Cameroun est en deuil après l'annonce du décès de Jules Marcelin Ndjaga, ancien gouverneur de la Région du Sud et membre éminent du Conseil régional du Centre. Cette disparition plonge le monde politique et administratif dans une profonde tristesse, tant l'homme incarnait l'intégrité et le service public.

Homme d'État respecté, Ndjaga a marqué l'histoire administrative camerounaise par un engagement indéfectible et un sens aigu du devoir. Durant ses mandats, il s'est distingué par son attachement viscéral au développement local, impulsant des projets structurants dans les zones rurales du Sud. Sa vision pragmatique des politiques publiques a favorisé l'émergence d'infrastructures éducatives et sanitaires, laissant un héritage tangible aux populations.

Son parcours exemplaire au service de la nation reste étudié dans les instituts de formation administrative. Rigoureux et méthodique, Ndjaga appliquait une gouvernance fondée sur le dialogue direct avec les communautés, refusant tout dogmatisme. Cette approche lui valut le respect transversal des acteurs politiques, des chefs traditionnels aux organisations de la société civile.

La nouvelle de sa mort suscite une onde de choc dans la communauté nationale, bien au-delà des cercles officiels. Nombre de ses collaborateurs saluent une probité morale rare, rappelant qu'il refusait systématiquement les passe-droits. "Il transmettait une éthique républicaine sans compromis", témoigne un ancien directeur de cabinet.

Ce deuil interpelle aussi sur la transmission des valeurs dans l'administration camerounaise. Alors que le pays poursuit sa décentralisation, l'exemple de Ndjaga rappelle que l'efficacité institutionnelle repose sur des femmes et hommes intègres, dévoués à l'intérêt général. Ses actions concrètes de la sécurisation des terres agricoles à la modernisation des services préfectoraux démontrent qu'un leadership vertueux catalyse le progrès.

En ces heures douloureuses, les condoléances affluent vers sa famille et ses proches. La Nation perd un bâtisseur discret mais essentiel, dont l'œuvre continue d'inspirer les nouvelles générations de serviteurs publics. Paix à son âme.