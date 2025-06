CAMEROUN :: FECAFOOT : Plainte pour Détournement de 455 000 Euros Contre Samuel Eto'o et Collaborateurs :: CAMEROON

Une plainte officielle a été déposée devant la Commission d’Éthique de la FECAFOOT contre Samuel Eto’o Fils, président de la fédération, ainsi que Benoît Anglowa et Blaise Djounang, anciens cadres. Gulbai Gatama, membre du Comité exécutif, accuse les trois responsables de corruption, détournement de fonds et complicité, infractions prévues aux articles 21.2 et 27 du Code d’éthique.

Les faits remontent au match amical Cameroun-Russie du 12 octobre 2023 à Moscou. Selon des documents internes révélés par les médias, la Fédération Russe de Football (RFU) a viré 455 000 euros destinés à la FECAFOOT sur le compte personnel de Samuel Eto’o. Le contrat, signé par l’ancien secrétaire général Blaise Djounang, et l’ordre de virement vers le compte privé du président ont été joints à la plainte. Benoît Anglowa, alors coordonnateur des sélections, est accusé de complicité.

Gulbai Gatama justifie sa démarche par son engagement pour l’éthique et la transparence dans la gestion des ressources fédérales depuis son entrée au comité en décembre 2021. Il souligne l’inadmissibilité de fonds fédéraux transitant par des comptes personnels, rappelant que la FECAFOOT est un "patrimoine commun" et non une propriété privée. Le plaignant s’engage à informer régulièrement l’opinion publique de l’évolution de la procédure.

Cette affaire survient dans un contexte de tensions récurrentes autour de la gouvernance de la FECAFOOT. Elle risque d’alimenter les critiques sur la gestion financière de l’instance, déjà épinglée par le passé pour des irrégularités. La commission d’éthique devra trancher sur la légalité des transferts et statuer sur d’éventuelles sanctions.