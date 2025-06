ÉTATS-UNIS :: Bombardements de l'Iran par les Américains : Quelles Leçons pour l'Afrique. :: UNITED STATES

La décision barbare du Président Trump de bombarder l'Iran montre que le droit international est une chimère permettant de justifier le supremacisme d'une civilisation occidentale condamnée à un déclin irréversible. Elle montre également que le Président impulsif et supremaciste des Etats Unis, Donald Trump représente un danger pour la paix mondiale. C est une marionette qui n a aucune consideration pour la Constitution de son pays et ses électeurs auxquels il avait promis de ne plus engager le pays dans des guerres interminables. Ce n est pas un Homme d État. Il a agi avec la duperie d'un vulgaire vendeur de cacahuètes promettant de prendre une semaine de réflexion avant de décider d'entrer en guerre alors qu il avait déjà prévu de bombarder l'Iran dans les 48 heures.

Pour ceux qui ne connaissent pas les Etats Unis, ce pays est le dernier bastion de l Apartheid depuis la chute du regime raciste d'Afrique du Sud. Le racisme y est institutionalise dans la justice, la police et l'usage de la force vis à vis des minorités. Pour l'élite américaine, la vie des Noirs, des Arabes et des non-Blancs n'a aucune importance. La majeure partie des jeunes Noir-Americains n'ont pas accès à l éducation et partagent leur vie entre la précarité économique, la violence, la drogue et la prison. C'est cette réalité supremaciste que les élites américaines projettent sur la scène internationale.

Enfin, le bombardement de l'Iran montre que chaque pays doit avant tout compter sur ses propres forces pour se défendre. Car les aliances ou amitiés internationales peuvent être aléatoires. Cette force brute qui s'abat aujourd'hui sur l'Iran sera également mobilisée pour arrêter la Renaissance du Panafricanisme afin d empêcher l'émergence d'un monde Multipolaire. C est pourquoi les États-Unis sont en train de pousser les pays de l'Union Européenne à mettre en oeuvre des programmes de réarmement sans précédent visant à doubler le budget de la défense de l OTAN. L'Afrique ne peut pas continuer à vivre dans l insouciance. Elle doit se préparer à un affrontement civilisationel, économique et millitaire contre un hegemon qui ne voudra pas lâcher le contrôle de notre souveraineté et de nos ressources qui dure depuis 5 siècles.

Les Africains ont été surpris entre le 16e et le 20e siècle par la Traite Négrière, la colonisation et le neo-colonialisme. Au 21e siècle, nous n'avons pas le droit d'être surpris par les combats a venir visant à nous maintenir dans la servitude permanente. Nous devons construire des economies fortes, des capacités de défense fortes). Nous devons également rompre culturellement avec l Occident dont les valeurs pretendument universelles sont appliquées a géométrie variable (religion, démocratie, droits de l homme, droit intermationso, escroquerie de la dépendance mentale des africains de l'aide extérieure, etc.) afin de reconstruire une autonomie intellectuelle, culturelle et technogique permettant aux élites et populations Africaines de projeter l'Afrique dans le monde en tant que pôle civilisationel autonome et concurrent des autres (Occidents, BRICS, Chine, Russie, Inde, etc.).

Les priorités en matière de défense pour l Afrique concernent une défense collective par des alliances militaires de type AES, des partenariats strategiques, les industries d'armenent autonomes, une doctrine de défense assise sur des Forces de défense, de Sécurité et de Développement fortes et un service civique et militaire obligatoire permettant de mobiliser des millions de jeunes pour la défense nationale et des lois de programmation militaire pour mettre en oeuvre les orientations stratégiques.

Au niveau economique, nous devons reprendre le contrôle de nos matières premières et de nos entreprises concédées aux étrangers (telecoms, électricité, ports, mines, etc) afin de plus dependre des financements des bailleurs de fonds, réorienter nos economies vers la restaruration de la souveraineté économique au plan agricole, industriel et des services. Nous devons également fabriquer une masse critique de capitaines d'industtie africains pour investir et créer des emplois. Nous voulons des dizaines de Dangote dans chaque pays.

Nous ne devons pas agir dans la peur de défendre nos intérêts ou de subir le courroux ou les représailles des puissances étrangères. Car la vraie Source de légitimité des hommes publics est endogène. Par ailleurs la dynamique démographique et l'abondance des ressources sont en notre faveur. D'ici 2050, il y aura plus de 5 milliards d Asiatiques et plus de 2,5 milliards d habitants et moins d 1 milliard d Occidentaux.

Nous aurons le deuxième marché le plus vaste au monde après l'Asie. Les accords de partenariat économique (APE) avec l Union Européenne et les Accords AGOA avec les États-Unis devront être annulés. Car ils n'apportent rien à l Afrique et sont manipulés pour accéder à nos marchés et nos ressources sans contrepartie.

Face aux restrictions de visa de la part de l UE et des États-Unis, les pays Africains doivent mettre en oeuvre des mesures de réciprocité au niveau national et regional (CEMAC, UEMOA, etc). En clair lorsque les Tchadiens, les Congolais et les Équato-guinéens sont interdits de visa aux États-Unis pour des raisons fallacieuses, l'ensemble de la CEMAC doit interdire de visas les citoyens américains, sauf ceux originaires des pays Africains.

Concernant la restriction des flux migratoires africains vers l Europe et les États-Unis, nous devons accepter le rapatriement des africains vers leurs pays d origine. En contrepartie, nous devons réduire de manière drastique l'accès des entreprises occidentales aux ressources et richesses des pays Africains.

L Afrique doit rester ouverte à tous les partenariats, y compris avec l'Occident, la Chine, les BRICS, etc); à condition d'avoir des relations gagnant-gagnant dans lesquelles chaque Nation est le maître et le pilote de son devenir. Nous devons chasser de notre continent toute force qui veut nous maintenir dans le modèle neo-colonial faisant de L'Afrique la Source du bien-être des autres continents.