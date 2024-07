Copa America 2024 : l’Argentine de Messi peut dérouler face au Pérou :: ARGENTINA

Ce dimanche 30 juin au HARD ROCK STADIUM dans la ville de MIAMI on vivra la rencontre de la 3ème et dernière journée phase de groupes de COPA AMERICA 2024 qui sera certainement très disputée entre des nations qui ont besoin de confirmer ou rectifier le tir dans cette compétition. Un match que le leader des Paris sportifs vous recommande de suivre afin de donner le sourire tous à travers Supergooal !

Le match ARGENTINE - PÉROU est la courroie de transmission pour terminer le week-end sous de meilleurs auspices. Un match à enjeu pour le classement des deux sélections nationales en cette dernière ligne droite et donc le résultat aura des conséquences au classement.

Avec sa cote de 1.32, l’ARGENTINE premier au classement de ce groupe A est donné super favori de ce duel et devra tirer son épingle du jeu en venant à bout de son adversaire qui a un avantage au classement et obtenir un résultat satisfaisant lui permettant de se qualifier pour le second tour. Les coéquipiers de LIONEL MESSI auront ainsi une bonne opportunité pour confirmer leur suprématie et se donner une autre occasion pour affirmer leurs ambitions dans cette compétition âprement disputée.

Pour le PÉROU troisième au classement de ce groupe A avec sa cote de 10.78, les choses semblent un peu plus propices pour assurer sa place parmi les meilleurs dans ce tournoi. Mais il faudra s’attendre à un match engagé afin de maintenir le rythme et la concurrence pour ces places capitales et tout au moins sauver son honneur avec une place en huitièmes de finale. Ce sera une bonne opportunité pour les coéquipiers de SERGIO PENA de se donner un nouveau challenge dans cette compétition de prestige.

Ce sera le 10ème match entre les deux nations depuis la saison 2008 toutes compétitions confondues avec cinq victoires pour l’ARGENTINE contre zéro pour le PÉROU et quatre matchs nuls.

