CAMEROUN :: MIREILLE FLORE DEFO FOTSO MARRAINE DE LA 9EME CAMPAGNE DE SANTE DANS LE KOUNG-KHI :: CAMEROON

Le mois d’août est devenu le mois sacro-saint des vacances durant lesquelles, il ne se passe rien, sinon de temps à autre, une action de bienfaisance des élites ou des associations dans leur différente communauté. C’est ce qu’envisage de faire l’association des étudiants dynamiques de l’ouest en médecine et pharmacie. Celle-ci organise la 9ème campagne de santé communautaire dans le département du KOUNG-KHI du 23 au 28 aout 2021.

Cette campagne est placée sous le haut parrainage de Mme Mireille Flore DEFO FOTSO. Il s’aperçoit aussi que cette équipe de santé se fera sous la supervision du Docteur KAMDEM DJOMKAM Dannick, médecin chef du district d’Abong-abang et aura pour thème : « santé pour tous en période de covid-19/un atout majeur pour le développement durable. »

le programme prévoit :

Consultation gratuite en médecine générale et spécialisée

Examens gratuits de biologie médicale. -

Petite chirurgie et soins buccodentaires gratuits. -

Dispensation gratuite de médicaments. -

Marche sportive. -

Dons à des orphelins. -

Journée culturelle.

Afin que l’idée fasse chemin, Mme Mireille Flore DEFO FOTSO appelle les élites et les forces vives des six villages que compte le département du Koung-Khi à savoir - Bandjoun, Bayangam, Batoufam, Bandrefam, Bangan Fondji, Bametcha , à se mobiliser pour que cette campagne ait un écho rebondissant.

Ce sera aussi une rencontre de partage qui permettra une riche matière à réflexion dans le domaine de la santé.

Aussi, Mireille Flore DEFO FOTSO se présente comme une véritable ambassadrice très extraordinaire de cette volonté. Une reine de cœur, qui se voue de tout son âme aux affaires de son département.

Lauréate du meilleur magazine santé en 2020, elle est tenace et passionnée en cette période torride. C’est une femme qui joue un rôle de première importance dans le destin de ce département. Une femme qui se distingue, qui se bat si vaillamment en ce temps difficile du COVID-19. « C’est vrai la COVID-19 est là, mais il ne faut pas oublier les autres maladies. » Semble-t-elle évoquer.

Journaliste de profession, sa vie est un livre ouvert pour son entourage et ses amis. Amphitryon sociable, Mireille Flore DEFO FOTSO vous accueille avec un fair-play débordant et un cœur rassurant qui vous laisse parler en toute simplicité. C’est une âme d’élite qui se donne passionnément, largement, généreusement comme une étoile de première grandeur.

Une femme infatigable, fascinée par la perfection, ayant une courtoisie exquise. Elle ne vit que pour un travail bien achevé. Elle aime sa région et collabore en toute circonstance dans une immense solidarité. Lorsque vous la rencontrez, tout de suite, vous comprenez la dimension de son esprit, de ses talents, de ses trésors de savoir-faire, de son éducation, de son charisme, de sa culture, de ses fortes racines.

Et les étudiants dans tout ça ? Une belle question ! En vérité, les étudiants sont également lancés dans cette tâche ardue. Ils rassemblent, ils informent et ils se forment.

Des jeunes étudiants désireux de servir. Ils sont motivés, excités à aider les malades en même temps qu’ils conseillent ceux qui sont en bonne santé.

Dans ce contexte, élégance, beauté, finesse, noblesse et savoir-faire forment la couronne de ces jeunes qui ont atteint très vite un haut degré de professionnalisme. Ils ne cessent de fasciner dans leur engagement humanitaire.

Marqués par un grand sens du devoir, ils répondent à toutes les questions. Il suffit de voir le temps qu’ils consacrent à cet effet, leur enthousiasme, leur énergie et leurs gestes, pour s’en rendre compte. Le Khoung-khi est un département qui déborde de vitalité et de gaieté ; on y trouve des personnages, à la fois tendres et ouverts d'une fantaisie et d'une poésie, dont aucun ressortissant n’a perdu le secret.

Cette caravane de santé dira un jour son mot et on verra la petite étincelle d’aujourd’hui briller dans le cœur d’une région « Koung-khinisement » romantique.