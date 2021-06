Belgique: Voici les conditions de demande de test PCR gratuit et comment ça marche :: BELGIUM

Toute personne éligible pour un test PCR gratuit peut le demander à compter du 26 juin 2021. Par contre,toute personne qui n'a pas accepté son invitation à se faire vacciner est donc exclue.

Vendredri dernier, face à la presse, Frank Robben, le responsable de la plateforme eHealth a affirmé que "Le code que vous recevez n'est valable que dix jours". "Il ne sert donc à rien de se précipiter et d'en demander un si vous n'en avez pas besoin très bientôt", explique t-il

La demande en vue d'obtenir un code pour un test gratuit peut se faire deux jours plus tôt que ce qui était initialement prévu via le site masante.belgique.be.

Toute personne qui demande un code recevra un test gratuit, du moins si celle-ci remplit les conditions.

Les personnes éligibles à un test PCR gratuit sont tous les Belges de plus de 6 ans qui n'ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner complètement.

Ces tests gratuits sont au nombre de deux et peuvent être effectués pour pouvoir se rendre à l'étranger ou assister à un événement.

A partir du troisième, ce sera payant. Le test peut être effectué dans tous les centres de triage et de test, les laboratoires privés ou les laboratoires hospitaliers.

72,5% des adultes ont reçu au moins une dose

La Belgique avait par ailleurs reçu au 26 juin 10.568.615 doses de vaccins contre le covid-19 dont 10.437.384 ont déjà été administrées, ont indiqué samedi les responsables de la Task Force vaccination Quelque 72,5% des personnes âgées de 18 ans et plus se sont ainsi vu administrer au moins une dose de vaccin tandis que 40,5 de cette même population est complètement immunisée. Ce qui place la Belgique dans le peloton de tête européen, seules l'Islande et Malte faisant mieux que notre pays à ce niveau-là, s'est réjouie Sabine Stordeur de la Task Force vaccination.

"Dans le courant du week-end", vous devrez pouvoir vous connecter sur le site masanté.be et obtenir vos codes vous permettant d'accéder aux tests gratuits. Mais il faudra attendre lundi 28 juin pour pouvoir vous faire tester gratuitement. Le cabinet de Frank Vandenbroucke vous conseille donc de vous connecter à partir de lundi pour obtenir vos codes et ainsi prendre rendez-vous dans un centre dans la foulée.

Comment obtenir ce code ?

Il faut d’abord se connecter sur le site internet masanté.be. Vous devez cliquer sur "se connecter" dans le coin supérieur droit. "Le code reste valable durant 10 jours", ajoute le site internet.

Selon les autorité sanitaires belges, les contrôles aux frontières du pays sont aléatoires et dépendent des flux d'entrée et de sortie du territoire... Avis donc aux voyageurs.