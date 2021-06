La dette augmente, le sous-développement persiste : Pourquoi la dette ne développe pas l’Afrique :: AFRICA

L’instabilité fiscale a été une caractéristique majeure des économies africaines directement liées aux problèmes d’endettement. Le manque de discipline budgétaire dans les pays africains a conduit à des déficits budgétaires persistants et à un accroissement du stock de la dette. L’Afrique sub-saharienne a également montré une baisse de la transparence budgétaire, de la participation et du contrôle.

L’Enquête sur le budget ouvert de 2017 montre que les pays d’Afrique sont moins transparents en ce qui concerne leurs activités fiscales que les autres pays du monde. « Les récentes augmentations des emprunts aux nouvelles sources présentent un risque en grande partie parce que les pays africains sont encore fragiles: infrastructures faibles; bases de production étroites; ils dépendent encore largement des matières premières; ils ont des marchés financiers moins profonds; institutions faibles (notamment la gestion des projets et de la dette); une capacité administrative limitée; des systèmes fiscaux moins efficaces et des cadres juridiques faibles », lit-on dans « La charte de l’emprunt africain ».

Les statistiques sur la dette internationale de la Banque mondiale montrent que les obligations africaines sub-sahariennes émises aux créanciers privés sont passées de 18,3 milliards de dollars en 2008 à 77,5 milliards de dollars en 2016. Il existe de nombreux risques associés aux émissions euro-obligations : ceux-ci incluent le fait que le remboursement est à l’échéance et non amorti. En l’absence d’un fonds d’amortissement viable, la dette ne peut pas être viable. Deuxièmement, étant donné que les obligations sont libellées dans une devise étrangère (généralement en dollars américains), il existe des risques d’échange où toute forme de dévaluation pourrait générer plus de dettes ; les taux d’intérêt peuvent changer et ceci augmenterait le coût de la dette. Les euro-obligations sont potentiellement plus difficiles à restructurer en raison du grand nombre de créanciers impliqués dans l’opération.

Les Partenariats public privé (PPP) deviennent de plus en plus populaires auprès des gouvernements africains car il est possible non seulement de mobiliser les ressources abondantes du secteur privé pour des projets d’infrastructure à grande échelle que les gouvernements eux-mêmes ne peuvent pas entreprendre, mais aussi de partager les risques associés aux projets entre les secteurs public et privé.

Les PPP comportent de nombreux risques que les gouvernements devront examiner en fonction des expériences vécues dans d’autres pays. Ceux qui sont associés aux questions de transparence et de responsabilité sont les plus fondamentaux. Notamment en ce qui concerne la dette associée, compte tenu en particulier du fait qu’ils sont traités comme des opérations hors budget.