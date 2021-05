CAMEROUN :: EEC : Bazou célèbre ses 100 ans d’évangile :: CAMEROON

Le culte de lancement de la célébration du centenaire de l’entrée de l’évangile à Bazou se tient ce 16 Mai 2021 à la paroisse de Ndipta 1.

Le groupement Bazou dans le département du Ndé, région de l’Ouest du Cameroun triomphe le nom de Dieu. La paroisse de Ndipta 1 fait le plein d’œuf. « C’est un grand jour pour nous », déclare le pasteur de la dite paroisse, le Rév Daniel Doré Mbiabouo Nzoutom. Les chorales élèvent leurs voix vers le ciel. Pasteurs, fidèles et invités reprennent les chants en chœur. La tradition, l’administration et la religion font bon ménage. Les présences du roi des Bazou, S.M Kemajou Tchoua Vincent et du Sous-préfet de l’arrondissement du même nom, Patrick Kani Emtsoe, l’illustrent. La présidente du comité d’organisation, l’honorable Tchagna Jacqueline Rêve Angéline, est en joie. Les festivités se déroulent telles qu’elle a les a voulues.

Sa famille et elle remettent des présents à l’église en guise d’action de grâce. « Je remercie le Seigneur pour la grâce qu’il nous accorde. Il a protégé ma mère, Jeanne Tchabo. Elle s’en est sortie sauve d’un accident qui aurait pu l’emporter. Nous saisissons l’occasion du centenaire de l’entrée de l’évangile à Bazou, pour retourner la gloire au seigneur », manifeste-elle.

La nouvelle paroisse

« 76 millions Fcfa. C’est le montant qui sera alloué pour la construction de la nouvelle paroisse de Ndipta 1. Une quête est lancée pour la recherche du financement. S.M Kemajou Vincent remet une enveloppe de 200 000 Fcfa, dit-il pour le début des travaux. Le chef traditionnel recommande aux fils et filles Bazou de mettre la main dans la patte. « Mes élites doivent commencer à partir de 250 000 fcfa », alerte-il. La prédication du jour, portée par le président de la région synodale du Ndé et du Mbam-et-Inoubou, le Rév pasteur Nana Kuipou Roger Ledoux, tourne autour de la construction de la nouvelle paroisse. Dans son homélie après la lecture du livre d’Esdras chapitre 1 du verset 1 à 6, l’homme de Dieu exhorte le peuple Bazou à s’impliquer dans le projet. « Que tous ceux qui y apportent quelque chose aient la bénédiction de Dieu », supplie-t-il. L’Hon. Tchagna renseigne que l’ancienne paroisse sera rénovée et conservée.