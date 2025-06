Dans cette correspondance adressée au Prefet du Mfoundi, le Président du Conseil d'Administration de la Vraie Eglise de Dieu exprime son indignation suite aux évènements qui se sont déroulé du vendredi 20 au Dimanche 22 Juin 2025 dans l’Assemblée de cette entité religieuse au quartier Etoug-Ebe à Yaoundé.

Ci-dessous, l'intégralité de sa correspondance:

Monsieur le Préfet du Mfoundi Yaoundé.

Objet : Lettre d’information et d’indignation

Que la paix du Seigneur soit avec vous et que Sa sagesse vous conduise continuellement pour l’accomplissement de vos lourdes missions que le Chef de l’Etat, dont vous êtes le digne Représentant, a bien voulu vous confier. Nous venons auprès de votre haute bienveillance porter à votre saine intelligence certains évènements qui se sont déroulé du vendredi 20 au Dimanche 22 Juin 2025 dans notre Assemblée au quartier Etoug-Ebe.

Il vous souvient, Monsieur le Préfet, que cette Assemblée ainsi que celle d’Ekounou avaient été scellées sur votre ordre à cause des troubles qui s’y sont passés lors des installations frauduleuses des faux responsables repoussés par les chrétiens de ces localités. Nous avons été surpris de voir que les scellés ont été enlevés en catimini sans un texte légal et que l’installation qui n’a pas été possible en novembre était autorisée dans l’Assemblée d’Etoug-Ebe par Monsieur le Sous-préfet de Yaoundé 6ème.

Cette situation et bien d’autres provoquent de l’indignation des chrétiens qui sont des camerounais à part entière et ne comprennent pas que l’autorité administrative se presse d’être toujours du côté des personnes déboutées devant toutes les instances judiciaires. Des questions se posent :

Quel est l’intérêt de nous présenter un représentant « personnel du MINAT» venu pour superviser sur le terrain cette installation, montrant ainsi ouvertement (si cela est avéré) l’immiscions de l’administration dans les problèmes de l’Église contrairement aux dispositions de la loi de 1990, au point ou les FMO et l’administration profanent l’Église pour venir diriger l’adoration à l’Église ?

Si on n’a pas voulu donné droit à nos textes pourquoi n’avoir pas attendu au moins la fin de toutes les procédures en justice avant d’entreprendre une quelconque initiative ?

Pourquoi signer un récépissé de manifestation publique alors que l’évènement n’est pas dans la rue mais à l’intérieur de nos locaux et y inviter les FMO sans concertation préalable avec les parties?

Pourquoi organiser une installation en catimini en prenant soin de ne pas informer les concernés. Vous connaissez mieux que quiconque, Monsieur le préfet, la situation de notre Église et nous vous avons fait parvenir toutes les décisions de justice mettant en déroute ces personnes. Nous croyons que cette initiative ne peut venir de vous qui avez montré tant de sagesse dans la gestion de cette crise. C’est pour cette raison que nous nous sommes fait le devoir de vous en tenir informé. Il est vrai que c’est avec un sentiment d’incompréhension et d’injustice que les chrétiens supportent dans le recueillement la fermeture de leur lieux d’adoration, mais confiant que la justice finira toujours par triompher.

Comptant sur votre bonne compréhension et votre sagesse pour nous permettre d’adorer dans nos assemblées, recevez, monsieur le Préfet, l’expression de nos considérations distinguées et que la paix de DIEU soit avec vous.

Fait à Yaoundé, le 23 Juin 2025

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION