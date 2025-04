FRANCE :: Payer sa dîme est une nécessité pour la survie de l'Église de Dieu

Payer sa dîme est une nécessité pour la survie de l'Église de Dieu. Aujourd'hui, dimanche, était jour de grâce à la "FAITH MINISTRIES DE PARIS", située dans la commune de Palaiseau, dans le département de l'Essonne, en région parisienne.

Pour son homélie, l'homme de Dieu, le pasteur Myck, a reçu du Seigneur un message à transmettre, basé simplement sur les principes de la vie. Des principes d'une telle logique qu'il suffit de les pratiquer pour prospérer.

En prenant l'exemple de Bill Gates avec ses multiples fondations, le pasteur a démontré l'effet de la bénédiction divine, qui repose essentiellement sur le respect des principes que la vie nous impose.

Pour les croyants encore plus avertis, il s'est appuyé sur deux textes révélateurs concernant la dîme : Malachie 3:10 et Lévitique 27:30 — des paroles divines d'une telle clarté qu'il ne nous reste qu'à les mettre en pratique, quel que soit notre état, afin que le Seigneur déverse sur nous sa grâce, ses faveurs et toute sa bénédiction.

Vivement que ce message nous éclaire au quotidien et fasse de nous des enfants de Dieu épanouis et fiers d'être les fils d'un Dieu puissant, qui nous aime sans condition.