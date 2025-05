CAMEROUN :: Le Rev Paul ZANG amorce 4 dimanches de délivrances contre les autels de sorcellerie familiale :: CAMEROON

L'Homme de Dieu le révérend Paul ZANG suite à une révélation de la part de Dieu , a initié depuis le 4 mai dernier au sein de la chapelle de la grâce, un programme de délivrance dont le thème central porte «sur la destruction des autels de sorcellerie familiale».

Selon le prédicateur "un autel de famille" est une structure spirituelle qui impose des lois au sein de ladite famille ( Célibat, rejet , stérilité, échec etc. ).C’est pourquoi nous sommes issus des familles dans lesquelles des autels ont été érigés en l’honneur du diable, conscienmment ou inconsciemment, dans le but d’obtenir des avantages comme la protection ou la prospérité.



Par voie de conséquence, nous devenons malgré nous victimes de ces autels familiaux.Malheureusement, la nouvelle naissance en Christ ne nous en affranchit pas automatiquement, car ce qui a été bâti comme autel dans nos familles finira par nous impacter.

C’est pourquoi l’église doit bâtir des autels. Car si elle bâtit pas d’autels, elle ne pourra pas non plus renverser des autels.

En outre, ce que Dieu dit sur notre vie peut ne pas se manifester sur la terre tant qu’il y’a un autel qui combat cette parole. Ainsi, pour que la promesse de Dieu se matérialise, il faut impérativement renverser cet autel.

Par ailleurs, nous ne pouvons pas véritablement prétendre avoir renversé un autel tant que les évidences de cette victoire ne se manifestent pas dans notre vie quotidienne.

Si aucun autel ne soutient nos investissements et nos projets, il suffira d’un petit vent pour tout balayer, et nous verrons nos efforts réduits à néant.

Pour y remédier à cela , Pendant 4 dimanches successifs ( 4 , 11, 18 et 25 mai 2025) l'Homme de Dieu et ses serviteurs se pencheront sur ce thème crucial important pour la vie de l'être humain sur terre , dans une onction prophétique de destruction et de délivrance.

Il invite par conséquent tout le monde à venir prendre part à ce culte prophétique de délivrance ce jeudi 8 mai qui commence dès 15 h par un suivi spirituel avec les Hommes de Dieu et à 17h par la grande prière de délivrance.

NB: l'apôtre Paul ZANG invite le peuple de Dieu à venir ce jeudi avec un porte clé neuf .

En guise de rappel, la chapelle de la grâce est située dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, plus précisément au quartier Mimboman Maetur lieu dit mosquée.

Répond aux numéros: 655-63-01-19/677-87-43-89 ; également disponible sur les plates formes Facebook, YouTube, Instagram...