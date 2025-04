La Mort du Pape François : Réactions, Héritage et Funérailles Annoncées par le Vatican :: VATICAN CITY STATE

Ce lundi, le Vatican a annoncé le décès du pape François à l’âge de 88 ans. Dans un communiqué officiel, le cardinal Kevin Farrell a déclaré : « Ce matin à 7 h 35, l'évêque de Rome, François, est revenu à la maison du Père. » La nouvelle a provoqué une vague d’émotion à travers le monde, marquant la fin d’un pontificat marqué par la réforme, l’humilité et l’engagement en faveur des plus démunis.

Élu en 2013, le pape François, de son vrai nom Jorge Mario Bergoglio, était le premier pape jésuite et le premier originaire d’Amérique du Sud. Son règne a été marqué par des prises de position fortes sur des sujets sensibles comme la pauvreté, les migrants et la crise climatique. Il a également œuvré pour une Église plus ouverte tout en conservant les traditions catholiques.

Les hommages affluent du monde entier. Les dirigeants politiques, religieux et les fidèles saluent un homme de paix et de dialogue. Le président français a qualifié sa disparition de « perte immense pour l’humanité », tandis que le président américain a rendu hommage à son « engagement en faveur de la justice sociale ».

Funérailles et succession

Le Vatican a confirmé que les funérailles du pape François se dérouleront selon le protocole traditionnel, avec une messe présidée par le collège des cardinaux. La question de sa succession est d'ores et déjà au cœur des discussions, plusieurs noms circulant déjà pour lui succéder.

Héritage spirituel et social

Le pape François laisse derrière lui un héritage considérable. Ses encycliques, notamment Laudato Si’ sur l’écologie et Fratelli Tutti sur la fraternité humaine, resteront des références. Son approche humble, marquée par son refus des fastes de la papauté, a redonné une image moderne à l’Église catholique.