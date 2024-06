CAMEROUN :: Ivre, il écrase la femme de son petit frère dans une gargote de la ville de Buéa :: CAMEROON

L'histoire continue à faire des émules dans la ville de Buea, chef lieu de la région du Sud-Ouest au Cameroun. Que l'on soit à Upper Farm, à Bongo Square, à Molyko, à Buéa Town, Bokoko, Bokwaongo, toute la population en parle. Les réseaux sociaux également..

Pensant lui offrir un moment de plaisir autour d'un verre, il a fini par écraser l'épouse de son petit frère, vendeuse de piment au marché de Upper farm . Illustration ce matin du 04 juin 2024 .

Il était presque 07 heures quand le conducteur de moto taxi, Bernard plus connu dans la localité de Buea sous le pseudonyme de "Mongo Faya", 30 ans, grand courreur de jupon, emmène la femme de son petit frère à moto au restaurant "Make me I well" du quartier Bokwaongo à Buea.

Saoul dans son étataprès une séance de jouissance ethylique, il décide de démarrer sa moto et percute sa belle-femme, âgée de 35 ans.

Ce dramatique accident qui s'est produit au moment où la jeune femme était en train d'esquisser quelques pas de danse dans une ambiance musicale du groupe Lipua lipua des années 70.

La jeune dame, grièvement blessée, se trouve actuellement à l'hôpital régional de Limbe où ses jours ne sont pas en danger.

Le conducteur de la moto a été pris en charge, en état de choc. Nous y reviendrons