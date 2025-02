CAMEROUN :: Région du Centre : Un jeune homme tue sa grande sœur après avoir échoué à la violer :: CAMEROON

Stupeur par Eyek, arrondissement d'Awaè dans le département de la Mefou -et- Afamba, banlieue de Yaoundé la capitale politique du Cameroun. Un jeune homme de 31 ans tue sa grande sœur par strangulation. La scène se déroule dans la nuit du dimanche, 23 février 2025.

La jeune femme tuée par son petit frère était âgée de 24 ans, et attendait un enfant. Elle s'appelait MBALLA Bernadette, et son corps a été découvert un jour après le crime, gisant sans vie à EYEK, un hameau situé à près de deux kilomètres du centre-ville d'Awae, sur la Nationale N°10. La découverte macabre est faite aux environs de 10 heures par la AMBELLA Bernadette, 19 ans, et petite sœur de la défunte, toutes deux, filles du coule BEKOLO Paul et EBAH Hortense Séraphine.

Aux origines d'un crime crapuleux

Selon plusieurs sources concordantes, la défunte aurait eu une violente altercation avec son petit frère MBIDA Laurent, 21 ans . Ce dernier qu'on dit sous le coup de l'alcool des drogues et stupéfiants, aurait voulu la violer sans succès. L'affaire a vite viré au drame. MBIDA Laurent veut profiter de l'absence des parents à la maison pour violer sa grande sœur. Les parents ont rallié Yaoundé pour assister un proche qui se trouve hospitalisé. MBIDA LAURENT va renverser sa sœur, et face à la détermination de cette dernière de ne pas se laisser faire, il va l'étrangler jusqu'à ce que mort s'en suive. Il a mis fin aux jours de sa sœur consanguine MBALLA Bernadette.

Le crime exécuté, le jeune homme va prendre la poudre d'escampette, croyant pouvoir échapper à la justice. Le lendemain et plus précisément aux environs de 10 heures, en date du 24 février, AMBELLA Bernadette va découvrir le corps sans vie et mutilé de sa grande sœur. Informées, les forces de maintien de l'ordre se déportent sur les lieux, suivies du directeur de l'hôpital de district d'Awae ainsi que des éléments de compagnie de gendarmerie de Mfou. C'est ainsi que le secteur sera bouclé et un constat fait. Selon le rapport médico - légal, MBALLA Bernadette est décédée d'une "asphyxie mécanique par strangulation". Le constat achevé, la dépouille est aussitôt mise à la disposition de la famille.

La jeune dame est inhumée le même jour. Un stratagème est tendu au présumé meurtrier en fuite. Il revient sur ses pas, et le piège se referme sur lui. Les gendarmes étaient aux aguets. Le présumé meurtrier est conduit à la brigade de gendarmerie d'Awaè ; il passe aux aveux complets, avant d'être présenté au procureur de la République de Mfou.