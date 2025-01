Elle se fait plumer par une Camerounaise :: CAMEROON

Bonjour, Je suis Emmanuelle M. âgée de 62 ans et je vous écrit en tant que site internet bien connu pour partager avec vous mon histoire afin de sensibiliser les moins initiés d’entre vous un peu à ce type d’escroqueries assez courantes sur internet de nos jours et d'éviter à d’autres personnes de se faire pigeonner comme moi.

J'ai été victime d’une grosse arnaque. La coupable derrière le profil utilisé était un femme noire africaine qui s'était caché derrière la photo d'un bel homme blanc, me disait être homme d’affaire du milieu pétrolier qui devait se rendre urgemment au Cameroun.

A son prétendue arrivée au Cameroun, elle m'a fait signe de vie et nous avons dialogué par écrit sur WhatsApp pendant quelques semaines. Suite à cela, elle m'a dit qu’elle a été victime d’une agression et me demandait de l’aide, c’est à partir de cet instant que mon calvaire a commencé, j'ai perdu jusqu'à 5000 euros.

Compte tenu de la situation, j’ai porté plainte auprès de la gendarmerie dans ma localité ici en France mais rien n'a été fait car la coupable étant en Afrique ainsi donc je me suis rapprochée de l'Office de Lutte Contre la Cybercriminalité (OLCC) sur internet qui a pris mon dossier en main et cette personne qui se faisait passer pour une française et m'a escroqué a été arrêté à Mbalmayo au Cameroun puis j'ai récupéré une partie de mon argent.

Après des recherches à travers son adresse IP (Internet protocol), on s'est rendu compte qu'elle vivait au Cameroun et s'appelle Nyangono Lyla

Soyons vigilants sur internet et surtout sur les réseaux sociaux, alors si vous pensez être victime d'une arnaque, vous pouvez prendre contact avec l'Office de Lutte Contre la Cybercriminalité et ils vous aideront à arrêter votre arnaqueur.