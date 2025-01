CAMEROUN :: Ils se déchirent les vêtements à la suite d'une bagarre sanglante pour une femme à Ebolowa :: CAMEROON

Cette histoire rocambolesque continue à animer les débats dans la ville de d'Ebolowa, chef lieu de la région du Sud, et du département de la Mvila au Cameroun.

Que l'on soit dans les quartiers Nko'ovos,Abang, New-bell, Ngalane, Angounou ou John Holt, cette histoire continue à alimenter les conversations dans les tournes dos (Restaurants de rue), les gargotes etc.

Même le reporter de camer.be de passage à Ebolowa n'a pas hésité de prendre un verre de Mbili Mbili ( Alcool local) dans le quartier Ngalane pour mieux s'enquérir de toutes les informations. Que s'est -il réllement passé?

Dans la nuit du 07 au 08 janvier 2025, Atangana R. qui rendait visite à la mère de ses 2 enfants surprend son épouse entre les bras d'un concubin. Antoine P. avec qui Rameline son épouse a également donné naissance à un enfant a été rattrapé par les voisins en furie et confié à Atangana. Bilan provisoire des vêtements déchirés et des blessures légères.

En effet, il y a belle lurette que Atangana plus connu sous le nom d'Atango à Ebolowa, sa ville natale où il vit depuis plus de 30 ans, a épousé le jeune Rameline. De cette union sont nés 2 enfants. A la suite d’une scène de ménage, Rameline est rentrée chez ses parents sans autre forme de procès. Pendant ce temps, un autre homme est entré en scène. Antoine, s’est ainsi "approprié" cette femme sans se soucier de l’existence du mari. Par la suite, Rameline et Antoine ont eu un enfant.

Au terme de la 2e année, le mari, père des 2 enfants est revenu sur ses pas pour reprendre la mère de ses enfants. L’arrangement au niveau du conseil de famille a eu lieu et dame Rameline a promis devant le conseil familial de rejoindre son mari.



Dans la nuit du 07 au 08 janvier 2025, Atangana , rendant visite à son épouse selon ses dires à ses proches pour lui demander à ne pas le quitter, arrive au moment où sa femme causait à l’intérieur de la maison familiale. Ce dernier se décide à rester devant la porte. Après quelques minutes de silence dans la pièce, las d'attendre la sortie de son rival, il se décidera à défoncer la porte à l'aide d'un coup de pied. C'est ainsi qu'il surprendra son épouse entre les bras de son rival, les deux étant en tenue d'Adam.

Antoine, surpris par Atangana s’est résolu de s’échapper par la fenêtre de derrière en oubliant ses sous-vêtements. Ceci au grand soulagement du mari légitime qui doit sur-le-champ demander à son épouse de tout ranger dans une valise pour les enquêtes de police. Mais le fuyard en tenue d'Adam a aussitôt été reconnu par les voisins qui l'ont ramené auprès de la famille de Rameline.

Pendant que dame Rameline s'activait à vouloir calmer la tension entre les deux hommes, Antoine est allé refermer toutes les portes de la pièce devant quelques voisins curieux qui s'y trouvaient. Il a bondi sur son rival en lui déchirant le T-shirt que ce dernier portait et qui lui a été remis par un voisin au moment où il a été rattrapé.

N'eût été l'intervention des forces de l'ordre, l'on aurait dû assister au pire nous affirme un témoin que Camer.be a pu rencontrer sur place.

Au moment où nous mettions sous presse, l'un des hommes en compagnie de "leur" femme se trouvaient encore à l'hôpital régional d'Ebolowa pour des soins sanitaire.