La fondatrice et CEO de Apps Tech fait partie des 50 personnalités qui font l’Afrique numérique, une enquête récemment publiée par jeune Afrique.

C’est une exclusivité qu’a récemment publié le journal Jeune Afrique : « les 50 personnalités qui font l’Afrique numérique ». Car « accélérée à la faveur de la pandémie, la révolution technologique en cours réunit un écosystème de plus en riche. Jeune Afrique qui suit cette évolution depuis ses débuts, propose pour la première fois un palmarès des figures qui incarnent le mieux cette effervescence », peut-on à la première des couvertures de cette enquête.

Et parmi ces 50 poids lourds du numérique, la Camerounaise Rebecca Enonchong, CEO (Chief executive officer) et fondatrice de Apps Tech, qui est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'applications d'entreprise. Basé à Maryland aux Etats unis, AppTech a ses bureaux dans plusieurs pays dont le Cameroun. Arrivée à la quarantième position, Rebecca Enonchong fait partie des du cercle fermé des quatre femmes de l’Afrique digitale que dévoile l’enquête. A cause de sa passion pour le numérique, la pionnière a mis sur pied plusieurs structures dont ActivSpaces, le Centre africain pour la technologie, l’innovation et l’entreprise au Cameroun et I/O Spaces, un incubateur pour la diaspora africaine aux États-Unis. Sa vie durant, la dame de 54 ans l’a consacrée jusqu’ici à la promotion des nouvelles technologies en Afrique. C’est pourquoi sa carrière est parsemée de plusieurs récompenses.

En 2017, elle figurait dans le classement des 50 Africains les plus influents de Jeune Afrique et dans le palmarès des 100 Africains les plus influents, dans la catégorie Science, technologie et innovation du New African Magazine ; en mars 2014, Forbes la classe parmi les « 10 femmes fondatrices de technologies à surveiller en Afrique ; un an avant (2013) Enonchong sera reconnue comme finaliste pour le prix de la femme numérique en Afrique ; en 2002, le Forum économique mondial de Davos, en Suisse, la nomme leader mondial pour l’avenir ».