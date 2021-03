ALLEMAGNE :: A coeur ouvert avec Chantale Ayi… :: GERMANY

Chantale Ayi ou Chantale Colombe est une artiste gospel, infirmière en soins intensifs, écrivaine et pasteure. Auteur d'une compilation musicale et d'un recueil de poèmes en 2019, elle revient en 2021 avec « L'éclat de ta beauté » son nouvel album.

Bonjour Chantale Colombe...

Salut à vous et à tous ceux qui vont me lire. Merci infiniment pour votre temps et votre disponibilité. Je suis émue.

Après votre premier single, une compilation de près de 12 minutes, vous nous revenez avec un album "L'éclat de ta beauté". Présentez-nous ce nouveau projet...

En effet, je reviens avec un album de quatre titres : l’éclat de ta beauté, le ciel ouvert, j’ai besoin de toi, tu viens mon chéri. Après ma compilation, qui est un souvenir de mes premiers pas dans la foi et le succès de ces chants quand je rendais ministère, j' ai fait un schlager qui est un rythme traditionnel allemand, le Bikutsi, la roumba et une adoration.

Ces quatre titres relatent mes moments d intimité avec mon père, Dieu, chaque mot et chaque parole révèlent l’la intensité de l'amour que je porte dans mon cœur pour cet être suprême



Et vos projets littéraires, vous en êtes où après votre première publication "Parfum divin" aux éditions Le lys bleu en France en 2019?

J'ai plusieurs manuscrits sur lesquels je travaille.. Pour cette année, je publierai une autre œuvre. Un roman ? De la poésie ? Des nouvelles ? Du théâtre ? C'est mon petit secret, vous Suarez tout dès publication du livre.



Dans vos écrits littéraires, on ressent beaucoup d'angoisse, de mélancolie, de consolation et d'abandon total...Chantale Colombe poétesse spleenétique?



Poétesse spleenique,je ne le dirai pas. Je suis continuellement à la quête de nouvelles choses. Je n’aime pas rester sur un même projet longtemps. J'exprime beaucoup mes émotions quand j’écris. C'est est mon Intérieur qui se dévoile, c’est un moment de dévotion. Un artiste ou un poète doit donner une nouvelle coloration de ses œuvres chaque fois qu’il offre quelque chose au public ,c est ça qui fait la beauté et l’admiration de ce dernier. Son originalité !

Dans l'écriture vous êtes Chantale Ayi et dans la musique vous êtes Chantale Colombe pourquoi cette "double identité artistique"?

Chantale Ayi,chantale colombe est une seule personne, mais ces deux noms révèlent deux pensées, deux identités en une seule Personne .ces deux noms marquent aussi deux époques de ma vie.



Ecrivaine, femme d'affaires, pasteur et vous êtes du corps médical en Allemagne, comment vous parvenez à gérer tout ça à la fois…

Dans la vie, il faut juste s’organiser, savoir planifier et mieux gérer son temps pour les meilleurs résultats. Prendre les risques de faire plusieurs choses à la fois me booste.

Votre thématique phare est "Dieu", sa place dans nos vies autant dans vos écrits que dans votre musique, pourquoi ce choix essentiellement? Et quel est votre avis sur les rythmes musicaux comme le mbolé, l'afro-trap, le rap?

Dieu est au centre de ma vie, c'est mon éssentiel,ma priorité. Je ne peux pas vivre sans lui. Il est ma source, ma providence. C'est à lui que je dois ce que je suis, ce que je vaux. Mbolé, complexe pour moi. Je sais juste que c’est un rythme tendance en ce moment au Cameroun. Alors ,si à travers le mbolé je peux revaloriser nos valeurs africaines et surtout célébrer Dieu, je l'adapterai peut-être à mes prochains projets. Et je profite pour encourager la jeune génération qui excelle dans ce rythme sans faire l'apologie des obscénités.

Malgré la covid-19, qui ne cesse d'imposer ses "humeurs" au monde entier, comment envisagez-vous d'aborder 2021?

J’amorce déjà l’année 2021 avec en tête que c'est une année spéciale pour moi. Bien différente des années précédents. Elle m’apportera beaucoup de succès, de joie ; car, je l’ai dédiée comme une année de grâce et de faveur. Une année de restauration a tous égards.

Chantale Colombe, Camer.be vous remercie pour votre disponibilité...

Merci infiniment à vous…