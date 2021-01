Un Datacenter 100% africain s'implante au Cameroun :: CAMEROON

C'est ce 22 janvier 2021 que le nouveau cloud a officiellement été lancée à Douala par ST Digital, une entreprise camerounaise, en partenariat avec Microsoft.

Il a été présenté par ses initiateurs comme « le tout premier cloud 100% africain ». Le Cloud & Datacenter Services est désormais disponible au Cameroun. Une prouesse technique de l'entreprise camerounaise ST Digital, en partenariat avec le géant américain des logiciels et des solutions informatiques Microsoft. Anthony Same, le Directeur général de ST Digital justifie l'importance d'un serveur typiquement continental :

«il est important de préserver la souveraineté de nos données stratégiques. La plupart des grandes entreprises de notre pays transitent leurs informations et services informatiques sur les serveurs étrangers », a-t-il indiqué. De conception TIER 3, le Cloud & Datacenter Services est doté de 98,8% de disponibilité et permet également à ses utilisateurs d'externaliser leurs services informatiques via le cloud ST Digital. D'après Jean Francis Ahanda, le Directeur Cloud et Datacenter Services de ST Digital, l'externalisation de l'hébergement des applications et le stockage des données permet de « diminuer les coûts liés à la gestion des infrastructures informatiques, disposer d'un meilleur contrôle du service informatique, assurer la disponibilité et la sécurité des données, améliorer la productivité des entreprises ».

La problématique du cloud

Le lancement de ce nouvel outil par ST Digital était couplé d'un échange sur le thème « enjeux et problématiques du cloud au Cameroun ». Occasion pour les entreprises, startups, informaticiens… de mieux appréhender les opportunités d'un Datacenter africain intégral. Mais également pour les potentiels clients de l'entreprise ST Digital, de cerner les garanties des concepteurs du Cloud & Datacenter Services : la sécurisation des données, la capacité de stockage, la confidentialité de l'hébergement, et le renouvellement des appareils. A ces préoccupations, les experts de ST Digital rassurent. Pour Jean Francis Ahanda, « le Datacenter de ST Digital dispose des infrastructures nécessaires pour la mise en œuvre d'un plan d'externalisation performant. Il al l ie interconnexion sécurisée entre votre établissement et le Datacenter ST Digital et des équipes support disponibles pour intervenir sur vos équipements sur vos équipements. Les emplacements à louer dans dans nos baies peuvent également accueillir tous vos équipements de télécommunications : téléphonie, Tolp/VoIp, fibre optique, Adsl, serveur SMS etc....».

Joël Nlepe, le Directeur marketing, commercial et transformation digital de ST Digital présente lato sensu le nouveau cloud : « son réseau électrique est entièrement redondé, son coeur de réseau 10 GB et l'adduction de plusieurs fibres optiques garantissent une parfaite disponibilité des applications et des données que vous hébergerez. Nous y avons également déployé de nombreuses infrastructures garantes de la sécurité de vos données », s'est-il exprimé.

Le Cloud & Datacenter Services , c'est p a r conséquent un système de vidéosurveillance et d'alarme, un contrôle des accès avec double authentification par badge géométrique, baies sécurisées, upgrade sans coupure en cas d'augmentation de consommation électrique ou bande passante, densité électrique au choix de 600 mA à 32 A, un groupe électrogène de 400KVA avec une cuve de 10.000 litres de gasoil, et des onduleurs et climatisation de précision en redondance N+N. La cérémonie de lancement du cloud Digital ST a connu la signature immédiate d'une convention de partenariat entre ST Digital et la startup Kamer Tech qui regroupe plus d'une vingtaine de jeunes entrepreneurs du secteur du digital. Au-delà de la création du Cloud & Datacenter Services ST Digital (collocation, location, services logiciels, services additionnels partenaires, hands & êtes, maintenance et support, gestion déléguée, et sécurité et monitoring) offre par ailleurs des formations en transformation digitale, sécurité des SI, risk management, administration système, data et Rgpd.