Les régions de l’Ouest et du Littoral font face à une résurgence des cas.

En plus de la région du Littoral l'Ouest notifie actuellement de nouveaux cas de coronavirus. À en croire le gouverneur Awa Fonka Augustine, « la région de l'Ouest enregistre depuis quelques jours une résurgence exceptionnelle » de cette pandémie, ce après une légère période d'accalmie.

« A titre d'illustration, dans la journée du 10 novembre 2020, le district de santé de Penka-Michel a, en l'espace de 24 heures, enregistré 18 cas de COVID-19 dont 17 nouveaux cas. Au niveau de l'Hôpital régional de Bafoussam cinq cas graves ont été signalés ces derniers jours dont deux cas actuellement sous oxygène et deux décès », rapporte le gouverneur Awa Fonka Augustine, dans un communiqué qu'il a signé le 12 novembre dernier. Des chiffres qui alourdissent un peu le bilan de la pandémie dans cette région. A ce jour, l'Ouest totalise 1410 cas dont 1290 guéris, 68 décès et 52 cas actifs.

« Les prochaines semaines s'annoncent à haut risque avec une probabilité d'aggravation de la carte sanitaire de la région de l'Ouest, au regard du contexte actuel marqué par la deuxième vague de la pandémie qui sévit actuellement dans les pays occidentaux, la proximité des fêtes de fin d'année avec l'arrivée des concitoyens vivant dans ces pays et les rumeurs persistantes du trafic de résultats dans les aéroports étrangers par certains voyageurs qui paieraient pour avoir un test négatif alors qu'ils seraient positifs », prévient Awa Fonka Augustine.

Il exhorte d'ailleurs les populations de sa circonscription administrative à se ressaisir et à respecter scrupuleusement les mesures barrières, notamment le port obligatoire du masque dans les milieux publics, le lavage systématique des mains, la distanciation physique, entre autres.

L'Ouest n'est pas l'unique région qui notifie des cas en ce moment. En fin de semaine dernière, 13 élèves de trois établissements scolaires privés d’enseignement secondaire dans la région du Littoral et un enseignant ont été testés positifs au COVID-19. Ils sont issus respectivement du Complexe scolaire bilingue Nal situé à Bangue-Bonamoussadi, du Collège Du Vaal à Makèpè, tous deux dans l’arrondissement de Douala 5e, et du collège catholique Saint Charles Borromée situé à la Cité des enseignants dans l’arrondissement de Douala 3e. Le complexe scolaire bilingue Nal enregistre le plus grand nombre de contaminés, avec 9 cas, dont un enseignant.

Dans un communiqué qu’il a publié le 2 novembre dernier, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, attirait une fois de plus les Camerounais sur la nécessité de continuer à respecter les mesures barrières afin d’éviter au pays une deuxième vague de contaminations.

« Ce d’autant plus que nombre de cas ont été enregistrés ces dernières semaines au plan national et que l’on constate qu’une propagation de plus en plus croissante de la pandémie du coronavirus dans plusieurs régions du monde», justifie René Emmanuel Sadi.