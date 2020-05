CAMEROUN :: Diocèse de Bafia : Mgr Dassi, nouvel évêque :: CAMEROON

L’ancien évêque auxiliaire de Bafoussam a été nommé hier par le pape François.

Mgr Emmanuel Dassi Youfang accueille avec une discrète fierté et surtout une franche humilité sa nomination par le pape François, comme évêque du diocèse de Bafia, ce mercredi 13 mai 2020. Celui qui officiait jusque-là comme évêque auxiliaire du diocèse de Bafoussam, aux côtés de Mgr Dieudonné Watio, voit en cette nouvelle charge, une grâce du Seigneur qui l’associe à son œuvre.

« C’est un signe de l’immense amour que le Seigneur a pour l’indigne serviteur que je suis. Vous voyez la dissymétrie entre son immense amour et ma pauvreté, cela me donne de lui dire grandement merci », témoigne le prélat. Mieux, Mgr Emmanuel Dassi Youfang se dit totalement disponible pour accomplir cette mission. Camer.be. Il y va avec une grande humilité parce que convaincu que cette mission le dépasse largement. C’est pourquoi il se met au pied de la Vierge Marie pour lui demander de l’accompagner dans ce nouveau défi.

« Je vais au service de mes frères et sœurs qui sont dans ce grand diocèse de Bafia. Mon cœur y est déjà depuis que l’annonce a été faite. Il reste que physiquement je les retrouve pour que nous puissions ensemble annoncer l’évangile et édifier le règne de Dieu », confie une nouvelle fois le prélat. Né le 07 août 1967 dans une famille chrétienne (département des Hauts-Plateaux), Mgr Emmanuel Dassi Youfang a été baptisé une semaine après sa naissance. Après des études primaires, secondaires et universitaires, il entre au grand séminaire d’où il sort nanti d’une licence en théologie. Il est ordonné prêtre à Bafoussam en 2001 par Mgr Joseph Atanga, alors évêque du diocèse de Bafoussam.

Il est ensuite nommé curé de la paroisse Sainte-Bernadette de Doumelong et recteur du sanctuaire marial diocésain de Doumelong. Il y reste huit ans. En 2009, il assume pour quelques jours, la fonction de vicaire général, puis s’envole pour Paris où il obtient après deux ans et demi, une maîtrise en théologie. Il revient au Cameroun en septembre 2012 et le nouvel évêque du diocèse de Bafoussam, Mgr Dieudonné Watio le nomme vicaire général, poste qu’il occupe jusqu’à sa nomination le 07 novembre 2016, par le pape François, comme évêque auxiliaire de Bafoussam.

Le nouvel évêque du diocèse de Bafia, bon musicien à ses heures libres, succède à Mgr Jean Marie Benoît Bala, décédé en 2017 dans des circonstances troubles. Le nouvel évêque devra œuvrer pour réconcilier les cœurs dans ce diocèse qui était jusque-là administré par Mgr Abraham Kome, évêque du diocèse de Bafang et actuel président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun.