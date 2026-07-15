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ASPCO Digital Training 2026 : Idriss Confiance MBE annonce un vaste programme d'appui à plus de 5 000 jeunes de la Mifi

Bafoussam, 15 juillet 2026 – La troisième édition d'ASPCO Digital Training 2026 a été officiellement lancée ce mercredi à Bafoussam avec une annonce majeure en faveur de la jeunesse du département de la Mifi. Lors de la conférence de presse marquant le démarrage du programme, le Président du Conseil d'Administration d'ASPCO, Orlus FOSSO, a dévoilé un ambitieux dispositif d'accompagnement porté par le parrain de cette édition, Idriss Confiance MBE.

Déjà engagé dans le financement de la formation gratuite de plus de 1 000 jeunes aux métiers du numérique, le PDG Idriss Confiance MBE entend élargir son action afin d'offrir davantage d'opportunités aux jeunes de la Mifi.

À l'occasion de la cérémonie de clôture prévue le 1er août 2026 à partir de 7h30, dans les Services du Gouverneur de la Région de l'Ouest, il procédera à la remise de fournitures scolaires et de matériel informatique à plus de 5 000 jeunes. Cette initiative vise à soutenir leur réussite scolaire tout en facilitant leur accès aux outils numériques, devenus indispensables dans le parcours éducatif et professionnel.

Cette cérémonie sera également marquée par la remise des attestations de formation délivrées par la Délégation Régionale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle aux apprenants ayant suivi le programme.

L'engagement d'Idriss Confiance MBE ne s'arrête pas à cette importante dotation. Les dix meilleurs apprenants bénéficieront de bourses de formation professionnelle, tandis que les deux majors de la promotion se verront offrir un recrutement direct, illustrant la volonté du partenaire de transformer la formation en véritables perspectives d'emploi.

Pour Orlus FOSSO, ces actions traduisent une vision claire : investir durablement dans le potentiel de la jeunesse en créant des passerelles concrètes entre l'acquisition de compétences, l'insertion professionnelle et l'autonomisation économique.

À travers cette nouvelle série d'initiatives, Idriss Confiance MBE confirme son engagement en faveur de l'éducation, de l'excellence et de l'employabilité des jeunes. En associant formation, accompagnement social et opportunités professionnelles, il donne à ASPCO Digital Training 2026 une portée qui dépasse largement le cadre d'un simple programme de formation, en faisant un véritable levier de développement pour la jeunesse de la Mifi.

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