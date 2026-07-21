CAMEROUN :: Pont Mayo-Palar : un camion gros porteur bascule à Maroua :: CAMEROON

La remorque est tombée dans le lit du Mayo. Seule la cabine, restée hors de l'eau, a permis d'éviter le pire. Le préfet du Diamaré et le maire de Maroua sont descendus sur place. Mais au Mayo-Palar, chaque nouvel accident sonne comme un cri d'alarme.

La remorque a basculé. Elle s'est enfoncée dans les eaux du Mayo. La cabine, elle, est restée accrochée, suspendue au-dessus du vide. Un drame évité de justesse.

Hier lundi, sur le tristement célèbre pont du Mayo-Palar, un camion gros porteur et sa remorque ont violemment basculé. Seule la cabine, restée hors du cours d'eau, a permis d'éviter une catastrophe humaine. Les marchandises ont été récupérées de justesse par les riverains et les secours.

Alerté, le préfet du Diamaré, Jean-Marc Ekoa Mbarga, accompagné du maire de la ville de Maroua, Dr Sali Babani, s'est rendu sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts.

Mais au Mayo-Palar, ce n'est pas un accident ordinaire. C'est le énième. Le symbole d'un pont abandonné, d'une promesse brisée, d'une population sacrifiée.

Un drame évité de justesse

L'accident s'est produit ce lundi 20 juillet 2026 au niveau du pont Mayo-Palar, à Maroua, dans la région de l'Extrême-Nord. Un camion gros porteur, en provenance du Nigeria selon certaines sources, s'est engagé sur l'ouvrage lorsque la structure a cédé sous son poids.

La remorque du camion est tombée dans le lit du Mayo, tandis que la cabine est restée hors de l'eau. Aucun décès ni blessé n'est signalé selon les premières informations.

« Un camion gros porteur et sa remorque ont violemment basculé, la remorque se retrouvant dans le lit du Mayo. Seule la cabine, restée hors du cours d'eau, a permis d'éviter le pire », a témoigné sur place Amadou Dairou, correspondant d'Equinoxe radio.

Les autorités sur le terrain

Alertés, les plus hautes autorités locales se sont rendues sur les lieux. Le préfet du Diamaré, Jean-Marc Ekoa Mbarga, accompagné du maire de la ville de Maroua, Dr Sali Babani, a constaté l'ampleur des dégâts.

Face à l'urgence et aux embouteillages qui se sont formés, l'autorité administrative a donné des instructions fermes pour accélérer l'évacuation du camion et rétablir la circulation dans les plus brefs délais. Les opérations étaient toujours en cours hier en fin de journée.

Un ouvrage sous haute tension

« Encore un accident. Encore au Mayo-Palar ». Ce pont est devenu tristement célèbre dans l'Extrême-Nord pour les drames qui y ont déjà coûté des vies. Chaque nouveau basculement ravive les mêmes inquiétudes : étroitesse de l'ouvrage, absence de garde-corps solides, trafic de gros porteurs de plus en plus dense.

Pour les usagers et les habitants de Maroua, le Mayo-Palar n'est plus seulement un passage, c'est un pari risqué à chaque traversée. « Au Mayo-Palar, chaque nouvel accident sonne comme un cri d'alarme », commente Amadou Dairou.

Un effondrement historique et une reconstruction en suspens

Le pont de Palar n'en est pas à son premier drame. Dans la nuit du 30 au 31 août 2020, l'ouvrage s'était déjà effondré sous l'effet de fortes pluies. Un pont stratégique, situé sur la route nationale N°1, reliant Maroua à Mora, Kousseri et le Tchad.

Sa reconstruction a été confiée en 2021 au groupement Armada Cam Sarl et Armada. Mais le chantier connaît d'importants retards. Au 25 août 2025, l'avancement global affichait seulement 7,08 %. Face aux défaillances de l'entreprise, le ministère des Travaux publics a engagé une procédure de résiliation du contrat.

« Depuis 2021, les travaux de reconstruction du Pont Palar à Maroua sont à l'arrêt, transformant un projet d'infrastructure vitale en un chantier abandonné », alerte Alwihda Info. Rien que pour la saison pluvieuse 2025, plus de dix vies auraient été fauchées.

Le symbole d'un abandon

Le pont de Palar est devenu le symbole de l'abandon et de la corruption au Cameroun. « Le drame du pont de Palar, c'est l'histoire d'une promesse brisée et d'une population sacrifiée », écrivait Camerpress Agency en juillet 2025.

« Il est impératif que les autorités prennent enfin leurs responsabilités et agissent pour reconstruire ce pont, mais aussi pour s'attaquer aux racines du mal qui ronge le Cameroun : la corruption et l'indifférence », ajoutait la même source.

Un cri d'alarme qui doit être entendu

L'accident du 20 juillet 2026 est un nouveau signal. Un avertissement. Combien de drames faudra-t-il encore pour que les autorités agissent ? Pour que le pont de Palar soit enfin reconstruit ?

Les usagers de la route nationale N°1, les habitants de Maroua, les populations de l'Extrême-Nord attendent. Ils attendent que les promesses se transforment en actes. Que le pont de tous les dangers devienne enfin un pont sûr.

En attendant l'évacuation complète de l'épave, l'appel à la réhabilitation urgente de ce pont se fait une fois de plus pressant.

Qu'en pensez‑vous ? Le pont Mayo-Palar est-il un symbole de l'abandon des infrastructures au Cameroun ? Les autorités font-elles assez ?

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