FRANCE :: Femmes Sawa en diaspora : un nouveau cercle d'influence pour conjuguer héritage culturel, entreprene

Femmes Sawa en diaspora : un nouveau cercle d'influence pour conjuguer héritage culturel, entrepreneuriat et solidarité

COMMUNIQUÉ DE PRÉSENTATION

Le Cercle des Femmes Dynamiques Sawa en Diaspora (CFDS-DIASPORA) est une association régie par la loi de 1901, établie en France, qui œuvre au renforcement des liens entre la diaspora camerounaise et les territoires d'origine. Sa vocation est de fédérer les femmes Sawa autour d'une vision commune fondée sur la solidarité, la transmission des valeurs culturelles, l'autonomisation économique et le développement de projets à fort impact social.

Sous l'impulsion de sa Présidente fondatrice, la Princesse Chantal DIN DIKA, le CFDS-DIASPORA se positionne comme une plateforme de mobilisation, de coopération et d'innovation citoyenne. L'association encourage les initiatives favorisant l'entrepreneuriat féminin, le leadership, la promotion du patrimoine culturel Sawa ainsi que la mise en œuvre d'actions concrètes au bénéfice des communautés, en France comme au Cameroun.

À travers son engagement, le CFDS-DIASPORA entend devenir un acteur reconnu de la coopération entre la diaspora et les territoires, en créant des synergies entre les femmes, les institutions, les collectivités, les partenaires économiques et les organisations de la société civile.

Portée par les valeurs de Solidarité, Action et Impact, l'association lance un appel à toutes les femmes Sawa désireuses de contribuer à une dynamique collective ambitieuse, porteuse de progrès, de rayonnement culturel et de développement durable.

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