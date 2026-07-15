CAMEROUN :: Nathalie Moudiki : l'épouse qui fait la loi à la SNH :: CAMEROON

Lors de l'inauguration du gymnase de la Société nationale des hydrocarbures, Nathalie Moudiki, épouse et représentante du directeur général Adolphe Moudiki, a lancé un avertissement sans équivoque aux employés : ceux qui insultent le président Paul Biya ou son mari s'exposent à des sanctions.

Le 26 juin 2026, dans l'enceinte de la Société nationale des hydrocarbures (SNH) à Yaoundé, Nathalie Moudiki a pris la parole. Devant les employés réunis pour l'inauguration du gymnase de l'entreprise, la conseillère n°2 à la direction générale a lancé un avertissement qui résonne bien au-delà des murs de la compagnie pétrolière .

« Ceux qui insultent le président Paul Biya ou l'administrateur directeur général Adolphe Moudiki seront sanctionnés », a-t-elle déclaré, décrivant les deux hommes comme des « figures nationales respectées dont la réputation doit être protégée ».

Derrière cette mise en garde, c'est toute la question du pouvoir à la SNH qui affleure. Car celle qui parle au nom de l'entreprise n'est pas seulement une haute fonctionnaire. Elle est l'épouse d'Adolphe Moudiki, 88 ans, patron historique de la SNH, absent des conseils d'administration depuis près de trois ans . Et elle est, selon de nombreuses sources, celle qui tient désormais les rênes du premier contributeur au budget de l'État camerounais.

Qui est Nathalie Moudiki, la nouvelle forte femme de la SNH ?

Nathalie Moudiki, née Ada Engamba, est bien plus qu'une simple épouse. Juriste et experte en ingénierie d'entreprise, elle a intégré la SNH le 18 août 1998 . Après vingt-sept ans de carrière, dont une longue expérience à la Division juridique qu'elle dirige depuis 2019, elle a été nommée Conseiller n°2 à la Direction générale à l'issue du Conseil d'administration du 3 décembre 2025 .

Une nomination historique : elle devient la première femme à occuper ce poste . Mais ce qui rend cette ascension exceptionnelle, c'est le contexte. Son époux, Adolphe Moudiki, 88 ans, dirige la SNH depuis 1993 . Magistrat de formation et ami de longue date du président Paul Biya, il bénéficie de la confiance totale du chef de l'État .

Pourtant, l'homme qui signe encore les éditoriaux de « SNH Infos » n'est plus apparu en public depuis près de trois ans . « Affaibli par la maladie et absent des conseils d'administration depuis près de trois ans, Adolphe Moudiki reste officiellement à la tête de la SNH mais c'est son épouse, Nathalie Moudiki, qui tient désormais les rênes », rapporte AllAfrica .

« Une vacance déguisée en direction »

La situation à la SNH a suscité de vives critiques. Akere Muna, fondateur de Transparency International Cameroun, a dénoncé ce qu'il appelle « une vacance déguisée en direction » . Selon lui, les éditoriaux publiés au nom d'Adolphe Moudiki « portent un nom, mais pas l'homme » .

Le 24 juillet 2024, les administrateurs de la SNH convoqués en conseil extraordinaire se sont heurtés à une porte verrouillée. À l'intérieur, un ordre : celui d'Adolphe Moudiki, 85 ans à l'époque, qui refusait de céder son fauteuil . Le conseil a été délocalisé au palais présidentiel de Yaoundé par Ferdinand Ngoh Ngoh, secrétaire général de la présidence. Verdict : Moudiki garde son poste. Paul Biya lui-même aurait arbitré en faveur de son vieux compagnon .

Mais la question demeure : qui dirige vraiment la SNH ? Nathalie Moudiki représente désormais son époux dans toutes les cérémonies officielles . Elle préside des conseils d'administration, signe des éditoriaux, et exerce un pouvoir qu'aucun texte ne lui a formellement confié.

Le bras armé de Chantal Biya ?

L'influence de Nathalie Moudiki dépasse le cadre de la SNH. Selon plusieurs sources, elle entretient une relation privilégiée avec la première dame Chantal Biya . « Nathalie Moudiki est protégée par la proximité qu'elle entretient avec la première dame Chantal Biya, qui lui a permis de prendre le contrôle », confirme Africa Intelligence .

Selon cette même source, Nathalie Moudiki « dispose d'un droit de regard sur tous les contrats pétroliers » .

Des accusations graves ont également été formulées. En février 2026, une note confidentielle adressée à Paul Biya aurait évoqué un détournement de près de 140 milliards de FCFA impliquant le « clan Nathalie Moudiki » . Selon cette note, cinq cargaisons de pétrole brut de la SNH auraient été détournées via une société difficilement identifiable . Ces allégations, non confirmées à ce stade, alimentent le débat sur la gouvernance de la compagnie pétrolière.

Un avertissement qui en dit long

C'est dans ce contexte que l'avertissement de Nathalie Moudiki aux employés de la SNH prend tout son sens. En menaçant de sanctions ceux qui « insultent » Paul Biya ou Adolphe Moudiki, elle affirme son autorité et rappelle qui détient le pouvoir à la SNH.

Mais cette déclaration intervient alors que les critiques se multiplient sur l'absence de son mari et son emprise croissante sur l'entreprise. « Depuis près de trois ans, Adolphe Moudiki n'est plus apparu en public. Ni conférence de presse. Ni conseil d'administration. Ni forum international », souligne AllAfrica .

Les conséquences de cette situation sont tangibles. Les recettes d'exportation de gaz naturel liquéfié ont chuté de 30,6 milliards de FCFA en 2025, après une baisse déjà de 210 milliards en 2023 . Des projets structurants accumulent retards et incertitudes.

Les questions qui fâchent

L'avertissement de Nathalie Moudiki soulève des questions fondamentales sur la gouvernance du Cameroun :

- Qui gouverne vraiment la SNH ? Un directeur général absent depuis trois ans, ou son épouse qui exerce le pouvoir en son nom ?

- Qui peut sanctionner qui ? Une conseillère technique peut-elle menacer de sanctions des employés pour des propos tenus en privé ?

- Où est la limite entre protection des institutions et atteinte à la liberté d'expression ?

La SNH est le poumon économique du Cameroun. Ses recettes pétrolières et gazières alimentent une part significative du budget de l'État. Laisser une seule personne, sans mandat électif et sans contrôle, exercer un tel pouvoir, interroge la démocratie camerounaise.

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