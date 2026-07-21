CAMEROUN :: Baongla arrêté : le « fils » de Biya interpellé :: CAMEROON

Dans la nuit du 20 juillet 2026, la gendarmerie a mis fin à la cavale de Georges Gilbert Baongla, qui contestait depuis des années la filiation de Franck Biya. Accusé de cybercriminalité et de diffamation, il a été embarqué de force sur la route nationale N°3.

Edéa, Cameroun 22 heures. La route nationale N°3 est calme. Soudain, des gyrophares déchirent la nuit. Des hommes cagoulés de la gendarmerie nationale encerclent un véhicule. À bord : Georges Gilbert Baongla, 62 ans, l'homme qui se présente depuis plus de vingt ans comme le « fils aîné » du président Paul Biya.

L'interpellation est musclée. Baongla, qui faisait l'objet d'un avis de recherche depuis le 12 mai 2026, refuse d'obtempérer. Il jette ses téléphones portables au sol, dans l'intention présumée de les détruire. « Vous n'avez aucun pouvoir sur moi », lance-t-il aux gendarmes.

Quelques minutes plus tard, il est embarqué de force sous escorte de quatre gendarmes. Direction : les cellules du Secrétariat d'État à la Défense (SED) à Yaoundé. Le feuilleton politico-judiciaire qui secoue le Cameroun vient de connaître un tournant décisif.

Vingt ans de revendications

Georges Gilbert Baongla n'est pas un inconnu au Cameroun. Ancien patron de presse, président du Parti républicain, il affirme depuis des décennies être le fils biologique du président Paul Biya. Il se présente comme l'un des trois enfants légitimes du chef de l'État, aux côtés de Brenda et Junior Biya, excluant Franck Biya qu'il qualifie de « fils adoptif ».

Jusqu'à présent, le président camerounais ne s'est jamais prononcé publiquement sur ces affirmations. Un silence qui, pour les observateurs, en dit long sur la stratégie du pouvoir : ne pas donner de crédit à celui que des sources proches de la famille présidentielle qualifient de « comique ».

Mais Baongla ne s'est jamais arrêté. Il a multiplié les déclarations sur les plateaux télévisés et les réseaux sociaux, revendiquant même le droit d'être nommé vice-président de la République, une fonction récemment créée.

La convocation du 28 avril 2026 et le bras de fer judiciaire

Le 23 avril 2026, le lieutenant-colonel Dieudonné Bialo, chef du Service central des recherches judiciaires (SCRJ), signe une convocation officielle à l'encontre de Georges Gilbert Baongla. Il est sommé de se présenter le 28 avril à 10 heures au SED pour répondre d'accusations de cybercriminalité, diffamation et usurpation de titre.

L'origine de cette procédure : des déclarations médiatiques virulentes dans lesquelles Baongla conteste frontalement la filiation de Franck Biya, le fils officiel du président. Il affirme que Franck Biya n'est pas le fils biologique de Paul Biya, mais un enfant adoptif.

Mais Baongla ne se présente pas. Il affirme ne pas avoir reçu la convocation personnellement et être en déplacement professionnel. Un accusé de réception comportant sa signature circule pourtant sur les réseaux sociaux, contredisant sa version.

L'escalade : interdiction de sortie et avis de recherche

Face à cette défiance, les autorités durcissent le ton. Le nom de Baongla est diffusé dans tous les postes de police et aux points de passage frontaliers. Une interdiction de sortie du territoire est prise à son encontre. Une fiche de recherche est émise via Interpol.

Le 12 mai 2026, un avis de recherche est officiellement émis par le SCRJ. Baongla devient un homme traqué.

L'interpellation : la nuit du 20 juillet 2026

Deux mois plus tard, le 20 juillet 2026, Baongla est impliqué dans un accident matériel de la circulation alors qu'il se rendait à Limbé, dans le Sud-Ouest. C'est sur la route nationale N°3, tronçon Pouma–Edéa, que la compagnie de gendarmerie d'Edéa procède à son interpellation.

L'opération est supervisée par le lieutenant-colonel Bialo, en personne. Baongla, invité à se conformer à l'avis de recherche, s'oppose aux éléments de la gendarmerie. Il refuse de remettre ses téléphones portables et les jette au sol. « Vous n'avez aucun pouvoir sur moi », lance-t-il.

Peine perdue. Il est embarqué de force et transféré sous haute sécurité vers les cellules du SED à Yaoundé.

Une procédure de flagrant délit

Conformément à la législation camerounaise, Baongla est placé en garde à vue pour des faits de cybercriminalité et de diffamation. La procédure de flagrant délit, particulièrement contraignante, s'applique.

Les avocats de Baongla avaient déjà réclamé, avant son arrestation, le report de l'audition et des tests ADN impliquant Paul Biya et Franck Biya. Une demande qui, pour l'heure, n'a pas été satisfaite.

Les réactions : le silence du pouvoir

Du côté du palais d'Etoudi, on garde le silence. Des sources proches de la famille présidentielle assurent que la plainte contre Baongla n'émane d'aucun membre de la famille du chef de l'État. « C'est un comique, on l'a toujours perçu comme tel », confie une source sous anonymat.

Mais pour de nombreux observateurs, cette affaire est bien plus qu'une simple procédure judiciaire. Elle intervient dans un contexte politique tendu, marqué par l'absence prolongée de Paul Biya et les spéculations sur une éventuelle succession.

Un feuilleton loin d'être terminé

L'arrestation de Georges Gilbert Baongla ne met pas fin au feuilleton. Elle l'intensifie. Le sulfureux homme politique, qui a toujours cultivé son statut de « fils aîné », va désormais devoir répondre de ses actes devant la justice.

Reste une question : cette affaire est-elle un simple règlement de comptes judiciaire, ou le prélude à des révélations plus embarrassantes pour le pouvoir ? Une chose est sûre : le Cameroun ne va pas s'ennuyer dans les semaines à venir.

Qu'en pensez-vous ? Baongla est-il un usurpateur ou une victime ? Cette arrestation est-elle politique ou judiciaire ?

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