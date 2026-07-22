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ANGERS A VIBRÉ AU RYTHME DU GALA DES BELLES RENCONTRES avec Lady Ponce
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FRANCE :: ANGERS A VIBRÉ AU RYTHME DU GALA DES BELLES RENCONTRES avec Lady Ponce

Le samedi 18 juillet 2026, la ville d'Angers a accueilli le Gala des Belles Rencontres, un rendez-vous placé sous le signe de la solidarité, du partage et de la convivialité. Portée par Tina Still, cette initiative a permis de mettre en lumière les actions de l'association Dames de Cœur, engagée en faveur des personnes les plus vulnérables.

La soirée a été marquée par la présence exceptionnelle de la diva Lady Ponce, qui a offert au public un moment de communion artistique, ainsi que par le soutien de l'ancien international camerounais Pierre Njanka Beaka, venu témoigner son attachement à cette noble cause.

Revivez les temps forts de cette soirée à travers ce condensé d'images signé Des Éditions Sopieprod Paris.

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