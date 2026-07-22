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PlaYce Warda récompense les meilleures innovations portées par les jeunes entrepreneurs
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CAMEROUN :: PlaYce Warda récompense les meilleures innovations portées par les jeunes entrepreneurs :: CAMEROON

Le centre commercial PlaYce Warda a clôturé, ce vendredi dernier,(18 juillet 2026,ndlr) à Warda, à Yaoundé, les festivités marquant son quatrième anniversaire par la remise des prix de la première édition du Prix Innovation Entrepreneuriat Jeune. Organisée au Food Court du centre commercial, la cérémonie a mis à l'honneur trois jeunes entrepreneurs dont les projets se distinguent par leur caractère innovant et leur impact sur le développement local. 

Lancé le 1er juillet sur les plateformes numériques de PlaYce, le concours s'adressait aux jeunes Camerounais âgés de 21 à 35 ans. En quatorze jours, 242 porteurs de projets ont soumis leurs candidatures. À l'issue d'une première phase d'évaluation, 20 projets ont été retenus pour la finale devant un jury. 

Après plusieurs heures de délibérations, le jury a décerné le premier prix à Beyi, une entreprise qui transforme les tomates fraîches produites localement en poudre 100 % naturelle afin de réduire les pertes post-récolte. La deuxième place est revenue à Beyond Silence, une application mobile facilitant l'apprentissage de la langue des signes, tandis que la troisième récompense a été attribuée à KWA, une solution numérique de lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Les lauréats ont reçu des trophées, des certificats de réussite, des cartes cadeaux d'une valeur de 150 000 FCFA, 100 000 FCFA et 50 000 FCFA selon leur classement, ainsi qu'une campagne de visibilité au sein de PlaYce afin de promouvoir leurs initiatives auprès du grand public. 

À travers cette initiative, PlaYce Cameroun réaffirme sa volonté d'accompagner la jeunesse entrepreneuriale et de favoriser l'émergence de solutions innovantes au service du développement économique. L'entreprise souligne que cette première édition témoigne du dynamisme, de la créativité et du potentiel des jeunes Camerounais.

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