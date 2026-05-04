FRANCE :: la Grande Nuit des Newbellois s’annonce déjà historique

Paris s’apprête à vibrer au rythme de la diaspora : la Grande Nuit des Newbellois s’annonce déjà historique

Le compte à rebours est lancé. Vendredi 15 mai, Paris deviendra l’épicentre d’une célébration culturelle et solidaire inédite avec la première édition de La Grande Nuit des Newbellois, un événement caritatif porté par l’association des Talents Africains.

Un rendez-vous identitaire pour la diaspora camerounaise et africaine.

Animée par l’artiste Petite Pays et le duo promotionnel Alvine Tankeu et Titi Le Magnifik, cette soirée dépasse le cadre d’un simple festin festif. Elle vise à unir la communauté autour de la valorisation des talents africains, dans une ambiance raffinée mêlant dîner dansant, spectacle 100 % live et DJ set pour un public exigeant.

L’engouement est fulgurant : la salle de 1000 places est presque complète plusieurs jours avant l’événement, signe d’une adhésion massive. Au micro, Titi Le Magnifik exprime sa satisfaction et son ambition : « Les préparatifs avancent à grands pas pour un spectacle à la hauteur, voire au-delà des attentes. »

Ce 15 mai, Paris ne sera pas qu’une ville en fête. Elle incarnera une diaspora unie, fière et tournée vers l’avenir, gravant cette nuit dans les annales comme un moment historique pour les Newbellois et au-delà.

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