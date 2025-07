GABON :: Brice Oligui Nguema Lance l'Union Démocratique des Bâtisseurs : Rupture avec l'Hégémonie PDG

Le paysage politique gabonais entre dans une ère de transformation radicale. Le Président Brice Clotaire Oligui Nguema a officiellement lancé l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) lors d'une assemblée constitutive historique au Palais des Sports de Libreville. Plus de 10 000 Gabonais ont acclamé ce 5 juillet 2025 la naissance de ce mouvement social-démocrate, dont le slogan "Ensemble, bâtissons le Gabon Nouveau digne d'envie" cristallise les aspirations de renouveau.

Cette initiative marque une rupture stratégique avec l'hégémonie du Parti Démocratique Gabonais (PDG), au pouvoir sans interruption de 1961 à 2023. L'UDB se présente comme une alternative institutionnelle, visant explicitement à "démanteler les structures clientélistes" selon les termes de son fondateur. Le parti prépare activement sa participation aux prochaines élections législatives et locales prévues dans trois mois, sous réserve d'obtention des accréditations ministérielles.

L'orientation social-démocrate affichée par Brice Oligui Nguema insiste sur la justice redistributive et la modernisation des infrastructures. Lors de son discours fondateur, le Président a martelé la nécessité de "rebâtir l'État autour des besoins essentiels : éducation gratuite, santé accessible et souveraineté alimentaire". Des analystes y voient une manœuvre pour capter l'électorat jeune et urbain, lassé par les pratiques du PDG.

La réussite de l'UDB dépendra de sa capacité à transformer l'enthousiasme populaire en victoires électorales. Son implantation territoriale s'organise déjà dans les huit provinces, avec un recrutement ciblé d'anciens cadres du PDG et de leaders associatifs. Ce parti politique émerge dans un contexte de recomposition accélérée, où l'opposition traditionnelle tente elle-même de se réinventer après la chute du régime Bongo.