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© Camer.be : La rédaction
- 06 Jul 2026 07:33:11
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Finance climatique : L'acte de naissance enfin structurée par le Cameroun :: CAMEROON
Yaoundé vient de poser la première pierre. C'était le vendredi, 03 juillet 2026, le Cameroun a officiellement lancé le Comité de pilotage du Programme de Finance Climatique. Le temps n'est plus à la dispersion : le pays se dote d’un cadre unique pour organiser, coordonner et suivre l’argent du climat.
Pourquoi maintenant ? Parce que le climat ne négocie plus. Inondations, sécheresses, terres qui se dégradent, eau qui se raréfie… La facture s’alourdit.
Le Programme a trois missions :
1. Attirer les financements nationaux et internationaux
2. Transformer les idées en projets bancables
3. Financer l’essentiel : agriculture résiliente, énergie propre, eau et assainissement, infrastructures vertes, protection des écosystèmes.
Au centre du dispositif : une coordination renforcée entre l’Etat, les PTF, les collectivités, le privé et la société civile.
Objectif affiché : plus de transparence, moins de lenteur, et des projets concrets qui changent la vie des populations.
Message clé de Yaoundé : transformer la crise climatique en opportunité de développement durable, inclusif et résilient.
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