Finance climatique : L'acte de naissance enfin structurée par le Cameroun :: CAMEROON

Yaoundé vient de poser la première pierre. C'était le vendredi, 03 juillet 2026, le Cameroun a officiellement lancé le Comité de pilotage du Programme de Finance Climatique. Le temps n'est plus à la dispersion : le pays se dote d’un cadre unique pour organiser, coordonner et suivre l’argent du climat.

Pourquoi maintenant ? Parce que le climat ne négocie plus. Inondations, sécheresses, terres qui se dégradent, eau qui se raréfie… La facture s’alourdit.

Le Programme a trois missions :

1. Attirer les financements nationaux et internationaux

2. Transformer les idées en projets bancables

3. Financer l’essentiel : agriculture résiliente, énergie propre, eau et assainissement, infrastructures vertes, protection des écosystèmes.

Au centre du dispositif : une coordination renforcée entre l’Etat, les PTF, les collectivités, le privé et la société civile.

Objectif affiché : plus de transparence, moins de lenteur, et des projets concrets qui changent la vie des populations.

Message clé de Yaoundé : transformer la crise climatique en opportunité de développement durable, inclusif et résilient.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp