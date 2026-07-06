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Finance climatique : L'acte de naissance enfin structurée par le Cameroun
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Finance climatique : L'acte de naissance enfin structurée par le Cameroun :: CAMEROON

Yaoundé vient de poser la première pierre.  C'était le vendredi, 03 juillet 2026, le Cameroun a officiellement lancé  le Comité de pilotage du Programme de Finance Climatique. Le temps n'est plus à la dispersion : le pays se dote d’un cadre unique pour organiser, coordonner et suivre l’argent du climat.

Pourquoi maintenant ? Parce que le climat ne négocie plus. Inondations, sécheresses, terres qui se dégradent, eau qui se raréfie… La facture s’alourdit. 

Le Programme a trois  missions : 
1.  Attirer les financements nationaux et internationaux 
2.  Transformer les idées en projets bancables 
3.  Financer l’essentiel : agriculture résiliente, énergie propre, eau et assainissement, infrastructures vertes, protection des écosystèmes.

Au centre du dispositif : une coordination renforcée entre l’Etat, les PTF, les collectivités, le privé et la société civile. 
Objectif affiché : plus de transparence, moins de lenteur, et des projets concrets qui changent la vie des populations.

Message clé de Yaoundé : transformer la crise climatique en opportunité de développement durable, inclusif et résilient.

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