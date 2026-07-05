CAMEROUN :: La 7ᵉ édition de la Coupe du Monde de la Presse Culturelle est officiellement lancée. :: CAMEROON

L'Auditorium du Ministère de la Communication du Cameroun a servi de cadre ce 2 juillet 2026 au lancement de cette édition au cours d'une conférence de presse.

La Coupe du Monde de la Presse Culturelle baptisée Grand Prix Francophilie des Médias se tient du 13 au 19 juillet 2026 au Cameroun plus précisément à Yaoundé, ville aux 7 collines.

Véritable plateforme internationale d’échanges et de valorisation de la diversité culturelle, la Coupe du monde de la presse culturelle réunit chaque année des professionnels de l’information culturelle, des artistes, des chercheurs, des institutions et des acteurs des industries culturelles venus de plusieurs pays du monde.

Placée sous le co-parrainage du Ministère de la Communication, du Ministère des Arts et de la Culture, de l’UNESCO et de la Mairie de Yaoundé. Cette rencontre avec les médias a permis de présenter les grandes articulations de cette édition placée sous le thème :« Gastronomie traditionnelle et cuisine : une connexion des peuples ».

Car a-t-on coutume de le dire « La culture rapproche les peuples, la gastronomie raconte leur histoire ».

D'après les propos de madame la Présidente du Réseau des Journalistes culturels du Cameroun Laurentine Assiga organisatrice de ce Grand Prix Francophilie des médias cette édition annonce des innovations majeures notamment le Grand forum de l'économie des médias culturels qui annonce la création d'un écosystème économique beaucoup plus fiable pour les journalistes culturels car selon cette dernière il ya de la matière première mais les journalistes culturels se retrouvent confronté a un manque d'espace pour s'exprimer.

Outre cela, la suite des activités prévoit des Talks et Masterclass avec des experts internationaux ; des ateliers de renforcement des capacités ;

La Battle des Chefs autour de la gastronomie traditionnelle ;

Le concours MISS CMPC-GPFM 2026 ;

L’Espace des Mini Reporters dédié à la relève journalistique ;

La spectaculaire Parade des Nations lors de la cérémonie d'ouverture ;

Les Showcases artistiques ; et la prestigieuse Nuit des Champions, point d'orgue de cette 7ᵉ édition.

Y ont pris part à cette conférence de presse les représentants respectifs du ministre de la communication du Cameroun, du Directeur du Bureau Régional de l'UNESCO pour l'Afrique Centrale de nombreux partenaires à l'événement qui soutiennent et accompagnent cet événement qui redore le blason du Cameroun à l'extérieur, mais également les finalistes de cette édition.

Grâce au soutien de la mairie de la ville, l'hôtel de ville de Yaoundé accueille la cérémonie d'ouverture officielle ce 14 juillet dès 10h.

Journalistes, professionnels des médias, chercheurs, chefs cuisiniers, créateurs de contenus, étudiants, artistes et passionnés de culture venus de plusieurs pays se retrouveront pour une semaine d'échanges, de découvertes et de célébration.

Cette 7 e édition se terminera en beauté au soir du 19 juillet prochain au Palais des congrès par le couronnement des meilleurs lauréats en lice venant de plusieurs pays africains qui se seront démarqués sur les différentes catégories en compétition (meilleur journaliste radio, presse écrite, Digital, photo journalisme etc.).

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