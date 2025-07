CAMEROUN :: Maurice Kamto à 71 ans : L'expérience politique face aux préjugés sur l'âge :: CAMEROON

Le débat sur l'âge des dirigeants politiques camerounais refait surface avec la candidature de Maurice Kamto à 71 ans. Cette question mérite une analyse approfondie qui dépasse les simples considérations chronologiques pour examiner les compétences réelles des candidats.

Les dirigeants mondiaux et la maturité politique

L'analyse des leaders mondiaux révèle une tendance intéressante : les septuagénaires dominent la scène politique internationale. Donald Trump gouverne à 79 ans, Vladimir Poutine à 72 ans, et Xi Jinping dirige la Chine à 72 ans également. Ces exemples démontrent que l'âge n'est pas un obstacle au leadership politique dynamique.

La moyenne d'âge des dirigeants mondiaux se situe autour de 60 ans, mais les plus influents dépassent souvent cette barre. Cette réalité contredit l'argument selon lequel 71 ans constituerait un handicap pour diriger un pays comme le Cameroun.

L'activité intellectuelle de Maurice Kamto

Depuis sa sortie de prison en 2019, Maurice Kamto a démontré une activité intellectuelle remarquable. Il a publié plusieurs ouvrages, dont un imposant Traité de Droit Constitutionnel de près de 1000 pages, tout en maintenant ses activités d'avocat et de conseil.

Son parti, le MRC, rayonne sur la scène politique camerounaise sous son leadership expérimenté. Cette vitalité politique contraste avec l'inaction souvent reprochée à d'autres figures politiques du pays.

La productivité selon l'âge : que dit la science

Une étude menée par le Medical College de l'Université George Washington révèle des données surprenantes sur la productivité humaine. La tranche d'âge de 60 à 70 ans représente la période la plus productive d'une personne, suivie de celle de 70 à 80 ans.

Ces recherches scientifiques remettent en question les préjugés sur l'âge et suggèrent que Maurice Kamto se trouve dans sa période de maturité optimale pour exercer des responsabilités politiques majeures.

Au-delà de l'âge : vision et programme politique

L'évocation systématique de l'âge détourne souvent l'attention des vrais enjeux : la vision politique, le programme et les compétences. D'autres candidats camerounais, comme Bello Bouba Maïgari (78 ans) et Issa Tchiroma (76 ans), sont plus âgés que Maurice Kamto sans susciter les mêmes questionnements.

Cette sélectivité dans les critiques suggère que l'argument de l'âge masque d'autres préoccupations, notamment la crainte d'un candidat dominant capable de remporter les élections.

L'âge de Maurice Kamto ne constitue pas un obstacle à son potentiel présidentiel. Au contraire, son expérience, son dynamisme intellectuel et sa maturité politique en font un candidat crédible. Le débat devrait se concentrer sur les programmes et les visions d'avenir plutôt que sur des considérations chronologiques qui masquent les vrais enjeux démocratiques du Cameroun.