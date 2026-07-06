-
© Camer.be : Isaac Ekwalla
- 06 Jul 2026 07:57:20
- |
- 838
- |
-
RD CONGO :: Ebola franchit 1 460 cas au 1er juillet 2026 avec l’Ituri comme l’épicentre :: CONGO DEMOCRATIC
La République Démocratique du Congo fait face à une épidémie d’Ebola qui reste active à l’Est du pays.
Le bilan au 1er juillet 2026
Selon le ministère de la Santé, 1 460 cas confirmés sont recensés dans 36 zones de santé. L’épidémie touche
trois provinces : Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu.
Bilan humain : 447 décès, soit un taux de létalité de 30,6%.
Situation actuelle : 595 patients sont en isolement ou hospitalisés. Le suivi des contacts atteint 82,7% dans les zones affectées.
Les zones les plus touchées
1. Ituri : Aru, Bunia, Komanda, Mambasa, Mandima, Mongbwalu, Nia-Nia, Rwampara, Tchomia
2. Nord-Kivu : Beni, Butembo, Goma, Katwa, Kalunguta, Oïcha, Mabalako, Musienene, Vuhovi
3. Sud-Kivu : Miti-Murhesa
La riposte sur le terrain
Les équipes de santé, avec leurs partenaires, maintiennent : détection précoce, prise en charge des malades, suivi des contacts et sensibilisation des communautés. L’objectif : couper la transmission le plus vite possible.
L’appel des autorités
Vigilance collective. Signaler tout cas suspect aux structures de santé et respecter strictement les mesures de prévention. La mobilisation des services, des partenaires et des communautés est décisive pour mettre fin à l’épidémie.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Bangangté : le Groupe Scolaire Bilingue Privé Les Marinettes ouvre officiellement ses portes
« J'ai vraiment besoin de dos » : Ngannou répond avec humour à la rumeur sur Eto'o
Sylvia Bongo visée par une enquête suisse pour blanchiment de millions d'euros
Onana intègre le Top 10 des gardiens les mieux payés au monde
19 ans à la Défense, 0 pot-de-vin : l'histoire qui scandalise les ministres camerounais
SOCIETE :: les + lus
Le jeune Espoir a bouleversé Marco Prince à Kinshasa !
- 22 October 2015
- /
- 28193
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 242435
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 230392