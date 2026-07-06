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Ebola franchit 1 460 cas au 1er juillet 2026 avec l’Ituri comme l’épicentre
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RD CONGO :: Ebola franchit 1 460 cas au 1er juillet 2026 avec l’Ituri comme l’épicentre :: CONGO DEMOCRATIC

La République Démocratique du Congo fait face à une épidémie d’Ebola qui reste active à l’Est du pays.

Le bilan au 1er juillet 2026  
Selon le ministère de la Santé, 1 460 cas confirmés  sont recensés dans 36 zones de santé. L’épidémie touche 
trois  provinces : Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu. 
Bilan humain : 447 décès, soit un taux de létalité de 30,6%. 
Situation actuelle : 595 patients sont en isolement ou hospitalisés. Le suivi des contacts atteint 82,7% dans les zones affectées.

Les zones les plus touchées 
1.  Ituri : Aru, Bunia, Komanda, Mambasa, Mandima, Mongbwalu, Nia-Nia, Rwampara, Tchomia 
2.  Nord-Kivu : Beni, Butembo, Goma, Katwa, Kalunguta, Oïcha, Mabalako, Musienene, Vuhovi 
3.  Sud-Kivu : Miti-Murhesa

La riposte sur le terrain 
Les équipes de santé, avec leurs partenaires, maintiennent : détection précoce, prise en charge des malades, suivi des contacts et sensibilisation des communautés. L’objectif : couper la transmission le plus vite possible.

L’appel des autorités 
Vigilance collective. Signaler tout cas suspect aux structures de santé et respecter strictement les mesures de prévention. La mobilisation des services, des partenaires et des communautés est décisive pour mettre fin à l’épidémie.

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