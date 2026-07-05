BELGIQUE :: Marcel Tchangue : un dernier hommage à la hauteur de son engagement :: BELGIUM

Plus de 250 personnes venues de Belgique, de France, de Suisse, du Royaume-Uni, des États-Unis et d'ailleurs se sont réunies à Tubize pour rendre un dernier hommage à Marcel Tchangue. Entre émotion, mémoire et engagement, cette grande veillée a célébré la vie d'un militant qui a consacré plus de quarante ans à la démocratie, aux droits humains et à la solidarité. Retour sur une soirée qui restera dans l'histoire de la diaspora camerounaise.

Le samedi 4 juillet 2026 restera gravé dans la mémoire de la diaspora camerounaise.

À Tubize, près de Bruxelles, nous avons rendu à Marcel Tchangue un hommage digne, émouvant et profondément fraternel. Une cérémonie à son image : sobre, engagée et tournée vers l'avenir.

Si les contraintes administratives n'ont malheureusement pas permis que sa dépouille soit présente parmi nous, son absence physique n'a jamais empêché sa présence morale d'habiter la salle. Marcel était partout : dans les regards, dans les souvenirs, dans les témoignages, dans les chants, dans les silences… et dans la détermination de tous ceux qui sont venus lui dire merci.

Plus de 250 personnes ont participé à cette grande veillée mémorielle. Certaines avaient parcouru des milliers de kilomètres depuis les États-Unis, la Suisse, le Royaume-Uni, la France et plusieurs régions de Belgique. Toutes avaient répondu présentes pour accompagner Marcel dans son dernier voyage, présenter leurs condoléances à sa famille et renouveler leur engagement en faveur du combat qu'il a mené toute sa vie : celui d'un Cameroun démocratique, libre et respectueux de la dignité humaine.

La cérémonie s'est ouverte dans une atmosphère de recueillement avec plusieurs séquences musicales choisies parmi les œuvres que Marcel affectionnait particulièrement. Les notes d'Amazing Grace, interprétées par Leo Rojas, la chanson Aee Africa! de Franklin Boukaka et les sonorités apaisantes de Sleep Deeply with Zulu Calm ont accompagné l'entrée des participants dans cette soirée de mémoire.

Après le mot d'ouverture du Comité d'organisation, la parole a été donnée à celles et ceux qui avaient partagé une partie du chemin avec Marcel Tchangue .

Les témoignages de ses compagnons de lutte, de représentants d'organisations citoyennes et de plusieurs associations auxquelles il avait consacré une grande partie de sa vie – parmi lesquelles le CODE, le Mouvement de Février 2008 et d'autres structures qu'il avait contribué à fonder ou à faire vivre – ont rappelé l'ampleur de son engagement et de son héritage.

La famille de Marcel a également pris la parole avec beaucoup de dignité pour remercier tous ceux qui l'ont entourée et soutenue dans cette douloureuse épreuve.

Le moment le plus intense de la soirée est sans doute venu avec la projection du film-hommage consacré à Marcel. Puisque son cercueil ne pouvait être exposé dans la salle, ce film l'a fait entrer autrement : par son image, par son histoire, par les traces de son parcours et par la mémoire de tous ceux qui l'ont aimé. Beaucoup d'émotions ont traversé l'assemblée.

À l'issue de la projection, une minute de silence a été observée dans un recueillement absolu, avant que les premières notes de Farewell, de Leo Rojas, ne prolongent cette communion silencieuse.

Puis Brice Nitcheu, l'un de ses plus proches compagnons de route, a lu une Lettre à Marcel, écrite au nom de sa famille, de ses amis et de tous ceux qui poursuivront son combat. Une lecture d'une grande intensité émotionnelle, suivie des mélodies du Der einsame Hirte, qui ont accompagné les pensées de chacun.

La soirée s'est poursuivie par un moment de solidarité. Les participants ont pu signer le Livre d'or, découvrir les objets personnels de Marcel, échanger avec sa famille et contribuer financièrement à l'organisation de ses obsèques et à son rapatriement au Cameroun. Pendant ce temps, les mélodies de Love Theme from Romeo and Juliet, d'Henri Mancini et Nino Rota, accompagnaient discrètement ces instants de recueillement.

Enfin, le Comité d'organisation a clôturé la cérémonie en adressant ses remerciements à la famille Tchangue, aux participants venus parfois de très loin, aux organisations partenaires, aux bénévoles, aux techniciens, aux vidéastes, aux artistes, aux donateurs et à toutes celles et ceux qui, dans l'ombre comme dans la lumière, ont rendu possible cette soirée mémorielle.

La collation fraternelle qui a suivi a permis aux participants de prolonger les échanges, de partager leurs souvenirs et de renforcer les liens qu'entretenait Marcel entre les générations de militants.

Merci.

Merci à la famille Tchangue pour la confiance qu'elle nous a accordée.

Merci à tous les intervenants pour la qualité et la dignité de leurs témoignages.

Merci aux organisations qui ont répondu présentes.

Merci aux bénévoles qui ont travaillé sans relâche avant, pendant et après la cérémonie.

Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué financièrement à cette œuvre collective.

Merci enfin aux centaines de participants qui ont fait le déplacement. Votre présence a été le plus bel hommage que nous pouvions rendre à Marcel.

Au revoir, Marcel.

Tu disais souvent que « la lutte est longue et difficile ».

Tu avais raison.

Elle est longue.

Elle est difficile.

Mais en voyant cette salle réunie autour de toi, en constatant la fidélité de tes compagnons de route, l'affection de ta famille, le respect de tant de personnes venues de plusieurs pays et la volonté unanime de poursuivre ton œuvre, nous avons compris une chose essentielle : tu n'as pas combattu en vain.

Tu laisses derrière toi des femmes et des hommes qui continueront à défendre les idéaux auxquels tu as consacré ta vie.

Ton dernier voyage vers le Cameroun ne sera pas la fin de ton histoire.

Il sera le début de ta mémoire.

Repose en paix, cher Marcel.

Nous poursuivrons ton combat.

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