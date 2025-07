CAMEROUN :: Simon Pierre Bimaï, Maire de Ngambe, condamné pour abus de confiance par le Tribunal d’Edéa :: CAMEROON

Jeudi 26 juin 2025. Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière correctionnelle en premier ressort, a reconnu Simon Pierre Bimaï, Maire de la Commune de Ngambe, coupable des faits d’abus de confiance, prévus et réprimés par les articles 74 et 318 alinéa 1.b du Code pénal camerounais.

L'article 318 du code pénal camerounais traite des infractions liées à l'atteinte à la fortune d'autrui, notamment le vol, l'abus de confiance et l'escroquerie. Il prévoit des peines d'emprisonnement de cinq à dix ans et des amendes de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA.

L’abus de confiance survient lorsqu'une personne détourne, détruit ou dissipe un bien qu'elle a reçu pour une fin déterminée. Pour le cas d’espèce, la partie civile reproche au Maire de la Commune de Ngambe d’avoir détourné l’argent à lui confié pour l’achat d’un terrain dans la ville d’Edéa. Cet argent lui a permis de battre campagne en janvier 2020 pour devenir Maire de Ngambe.

Prison principale d’Edéa

Au regard des termes de l’article 318 alinéa 1.b, le Maire de Ngambe devrait normalement être écroué dans la prison principale d’Edéa mais le tribunal a estimé qu’il est trop vieux (62 ans) pour faire la prison. Un argument que certains observateurs trouvent peu convaincant quand on sait que des personnes plus âgées que Simon Pierre Bimaï croupissent dans nos prisons au Cameroun.

On se souvient que le célèbre Musicien de l’Assiko Bikoko Jean-Aladin âgé de près 70 ans avait fait la prison à Edéa pour les mêmes faits, les faits d’escroquerie et d’abus de confiance.

Le Maire de Ngambe est poursuivi pour abus de confiance, escroquerie foncière et rétention sans droit de la chose d’autrui. Il a été condamné pour abus de confiance mais, selon nos informations, la partie civile a fait appel pour qu’il soit également condamné pour escroquerie foncière et rétention sans droit de la chose d’autrui. La partie civile voudrait surtout que les dommages-intérêts, après 4 ans de procédure, soient évalués à 25.000.000 F.CFA.

Mais dans tous les cas, le Maire sortant de la commune de Ngambe, le géomètre Simon Pierre Bimaï, ne pourra plus briguer un autre mandat avec cette procédure en cours. C’est donc la fin de son parcours politique en Sanaga-Maritime.