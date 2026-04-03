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Biya Verrouille Son Armée Avant de Toucher à la Constitution
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Le coup de force silencieux d'Étoudi

Quarante ans de pouvoir ont forgé chez Paul Biya un instinct infaillible : avant de changer les règles, sécuriser ceux qui tiennent les armes. C'est précisément ce qu'il vient de faire.

Une vague de décrets militaires sans précédent

Depuis le coup d'État gabonais d'août 2023 qui a renversé Ali Bongo, Yaoundé a tiré une leçon brutale. La fidélité de surface ne suffit plus. Le Palais d'Étoudi a donc déclenché une réorganisation militaire massive, couvrant communications, finances, justice et commandements régionaux, avant même de soumettre au Parlement son projet de réforme constitutionnelle.

Le calendrier n'est pas fortuit. Paul Biya, 93 ans et doyen des chefs d'État africains, applique une règle non écrite du pouvoir camerounais : on ne touche jamais à la Constitution sans avoir d'abord verrouillé les casernes.

Anatomie d'une stratégie de contrôle à 360 degrés

La valse des décrets militaires suit une logique implacable. Chaque nomination cible un nœud stratégique de l'appareil sécuritaire.

OBAMA MEWALI Berthe Melika prend la tête de l'Unité de communication militaire. Dans un contexte de guerre hybride et d'information, Étoudi s'assure que l'armée parle d'une seule voix. La Grande Muette ne peut plus se permettre de dissonnances publiques.

Le Colonel TSANGA Lucien Basile hérite du budget et des équipements. Contrôler la logistique, c'est contrôler la satisfaction des troupes. Un soldat mal payé ou mal équipé est un soldat potentiellement vulnérable aux influences extérieures. Le poste de Contrôleur général des armements complète le dispositif : il s'agit de savoir exactement qui détient quoi, et où.

Les zones sensibles sous surveillance renforcée

Le redéploiement dépasse les bureaux climatisés de Yaoundé. Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, théâtres du conflit séparatiste anglophone, les commandements de la Gendarmerie ont été renouvelés. L'objectif est double : injecter une nouvelle dynamique opérationnelle et briser les réseaux clientélistes locaux qui pourraient échapper au contrôle central.

Le Littoral, poumon économique du pays et foyer historique de contestation, fait l'objet d'une attention particulière. Douala génère l'essentiel des recettes douanières et commerciales du régime. Tenir la ville portuaire, c'est garantir la survie financière du pouvoir.

La nomination du Colonel Marguerite Meffand Loaw à la direction de la Justice militaire, couplée au remplacement du président du Tribunal militaire de l'Ouest, traduit une volonté explicite de reprise en main disciplinaire. La justice militaire doit rester un instrument aux mains du Palais, pas un contre-pouvoir potentiel.

La doctrine Biya : fragmenter pour régner

La stratégie de contrôle sécuritaire au Cameroun repose sur un principe fondateur : empêcher l'émergence de toute figure charismatique en uniforme. En fragmentant les pôles de commandement et en renouvelant régulièrement les têtes, Biya neutralise le risque qu'un officier populaire fédère les mécontentements.

Cette architecture de la méfiance n'est pas nouvelle. Elle constitue la colonne vertébrale du système politique camerounais depuis des décennies. Ce qui est inédit, c'est l'intensité et la simultanéité des mouvements, révélatrices d'une tension particulière autour de l'échéance constitutionnelle.

Les enjeux d'une transition sous haute tension

La réforme constitutionnelle devrait passer sans heurts militaires. L'appareil sécuritaire est reconfiguré, les loyautés momentanément réaffirmées.

La question de la succession politique au Cameroun reste entière. Aucun dauphin désigné, une armée fragmentée par design, une opposition civile structurellement affaiblie. Si Biya venait à quitter le pouvoir brutalement, le vide serait vertigineux.

La vraie menace ne vient pas d'un coup d'État classique. Elle vient de l'usure progressive d'un système bâti sur la personnalisation absolue du pouvoir. Quand le maître des décrets disparaît, que devient l'architecture qu'il a construite autour de lui ?

À Yaoundé, la plume du décret reste plus forte que le fusil. Mais pour combien de temps encore ?

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