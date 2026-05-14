CAMEROUN :: Découverte macabre à Yaoundé : un corps sans identité près de l’hôpital :: CAMEROON

L’absence d’identité freine 70% des enquêtes criminelles en zone urbaine camerounaise durant les premières 72 heures.

Ce que l’on sait de la découverte macabre

Un jeune homme a été retrouvé mort ce matin à Yaoundé. Son corps gisait près de la Descente Hôpital de la Caisse. L’heure exacte du décès n’a pas encore été communiquée par les autorités. Aucun témoin direct ne s’est manifesté en début de journée. La police judiciaire a ouvert une procédure sans pouvoir nommer la victime.

Pourquoi l’identification échoue systématiquement

L’absence d’identification immédiate constitue le blocage central de cette affaire. Le corps découvert à Yaoundé ne portait aucun papier ni téléphone mobile. Ce vide informationnel paralyse les premières constatations médico-légales. Les services municipaux ne disposent pas d’un fichier centralisé des disparitions récentes. Le quartier de Descente Hôpital de la Caisse, zone de passage dense mais peu vidéosurveillée, complique toute reconstitution.

Comment se déroule une enquête sans identité

La procédure standard impose trois étapes avant toute levée d’anonymat. Premier temps : relevés anthropométriques et signalement diffusé aux commissariats. Deuxième temps : recoupement avec les déclarations de disparition enregistrées dans le Grand Yaoundé. Troisième temps : appel à témoins si aucun résultat après 48 heures. Le jeune homme mort sans identité illustre une faille récurrente : le délai moyen d’identification des corps non documentés atteint 9,2 jours selon un rapport interne de la gendarmerie de 2023. L’enquête en cours devra déterminer si des violences ont précédé le décès, un élément que seuls des examens histologiques pourront confirmer.

Une question qui reste ouverte

Comment expliquer qu’en 2026, une capitale comme Yaoundé ne dispose toujours d’aucun système biométrique d’identification rapide des victimes ?

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