CAMEROUN :: COMMUNIQUÉ; Annonce officielle de la création de l’Institut Universitaire du Nil. :: CAMEROON

Nous avons le plaisir de vous informer que, depuis le 24 mars 2026, il est créé et ouvert l’Institut Universitaire du Nil (IUN), une nouvelle université privée constituée de cinq établissements académiques spécialisés :

• ESCG : École Supérieure de Commerce et de Gestion

• EPICC : École du Patrimoine, des Industries Créatives et Culturelles

• ICAS : Institut de l’Audit Social

• ISuMSanté : Institut Supérieur des Métiers de la de Santé

• ITAC – Institut des Technologies Appliquées du Cameroun



Cette évolution majeure marque une étape décisive dans le développement de l’ESCG et traduit notre engagement constant en faveur de l’excellence académique, de l’innovation et de l’ouverture internationale.

Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour la confiance, le soutien et l’accompagnement que vous nous accordez depuis plus de dix années. En effet, l’ESCG s’est construite et affirmée au fil de cette décennie comme une institution de référence dans le paysage de l’enseignement supérieur. Aujourd’hui, cette expérience et ces acquis constituent le socle solide sur lequel repose la naissance de l’Institut Universitaire du Nil, appelé à poursuivre et à renforcer cette dynamique de performance, d’excellence et d’innovation au service des étudiants et des familles.



Par ailleurs, nous vous informons que l’ouverture officielle de l’IUN se tiendra les 24 et 25 juin 2026, suivi des concours d’entrée pour la rentrée académique d’octobre 2026. En outre, l’Université se distinguera toujours par la qualité rigoureuse de sa formation, fondée sur le contrôle de ses tutelles et partenaires africains et européens, des programmes académiques actualisés, un encadrement pédagogique assuré par des enseignants expérimentés et une approche résolument orientée vers la professionnalisation. Notre institution met un accent particulier sur l’acquisition de compétences pratiques, l’innovation pédagogique et l’adéquation formation-emploi, afin de garantir à nos étudiants une insertion professionnelle réussie et compétitive sur le marché national et international.



Enfin, nous demeurons pleinement engagés dans l’accompagnement de nos étudiants vers l’international. À ce jour, l’ESCG reste – et le seront les différentes écoles de l’IUN – une référence dans l’environnement universitaire camerounais, avec un taux de 100 % de visas obtenus dans le cadre de la mobilité universitaire depuis 10 ans.

Nous vous remercions sincèrement pour votre confiance renouvelée et pour vos prières en faveur de notre institution.

IUN, Plus loin, Ensemble.

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