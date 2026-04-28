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Programme du 46ème anniversaire du décès de S.E. André Marie MBIDA, 1er Premier Ministre du Cameroun
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Programme du 46ème anniversaire du décès de S.E. André Marie MBIDA, 1er Premier Ministre du Cameroun :: CAMEROON

Dans le cadre de la commémoration de la disparition de Son Excellence André Marie MBIDA, tout premier Premier Ministre du Cameroun, décédé le 02 mai 1980, une série d’activités se déroule du 02 au 10 mai 2026 sur l’ensemble du territoire national.

REPÈRE HISTORIQUE 

André Marie Mbida (1917–1980) est une figure majeure de l’histoire politique du Cameroun. Il devient, en 1957, le tout premier Premier ministre du Cameroun autonome sous tutelle française, à une période charnière précédant l’indépendance.  
Homme de conviction, il s’est illustré par son engagement en faveur de l’émancipation politique, de la dignité nationale et de l’affirmation de l’identité camerounaise. Son action s’inscrit dans les premières étapes de la construction de l’État moderne, marquées par des débats déterminants sur l’avenir du pays.  

Bien que son passage à la tête du gouvernement ait été relativement bref, son rôle demeure essentiel dans l’éveil politique du Cameroun et dans la marche vers la souveraineté nationale.

La journée du vendredi 8 mai 2026 sera particulièrement dense et occupera 3 théâtres d’opération à Yaoundé :

1. 11h00 : Messe d’action de grâce à la Cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé ;  
2. 14h00 : Conférence-débat dans la Salle des Convivialités du Musée National à Yaoundé ;  
3. 18h30 : Concert de gospel et chants poétiques au Centre Culturel Camerounais à Nlongkak / Yaoundé.

Clôture des activités à Endinding :
Dimanche 10 mai 2026 à 14h00 : Finale du Tournoi de football André-Marie MBIDA à Endinding.

Tous les Camerounais, institutions, associations et forces vives de la Nation sont invités à se joindre à ces manifestations pour rendre un hommage digne à cet illustre homme d’État.  
Le programme des autres localités sera communiqué par les comités locaux.

Contacts: 
SE Simon Pierre Ombga MBIDA +237 6 96 57  29 
Jean christian TSANGA : 680747943

Pour le Comité Stratégique d’Organisation Nationale 
 
JEAN Christian TSANGA
Membre du Comité Stratégique, en charge de la mobilisation  
Commémoration du 46ème anniversaire du décès de S.E. André Marie MBIDA

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