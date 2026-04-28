ZLECAF : ACERO METAL SARL se positionne comme pilier de l’acier « Made in Cameroun » :: CAMEROON

ZLECAF : ACERO METAL SARL se positionne comme pilier de l’acier « Made in Cameroun » pour conquérir l’Afrique

Dans un contexte marqué par l’accélération des échanges commerciaux au sein de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF), le Cameroun mise sur ses champions industriels pour transformer ses ressources minières en opportunités économiques. C’est dans cette optique que la STE ACERO METAL SARL, fleuron de la sidérurgie nationale, a accueilli une délégation gouvernementale de haut niveau, conduite par le comité stratégique du Premier ministre. Cette visite, qui s’est déroulée du 20 au 24 avril 2026 dans les unités de production de Douala, ne se limitait pas à une simple inspection : elle s’inscrivait dans une stratégie ambitieuse visant à faire de l’acier camerounais un produit phare des échanges intra-africains.

Une immersion au cœur des défis du secteur Au fil des échanges avec les responsables de l’entreprise, les membres de la délégation ont pu mesurer l’ampleur des obstacles qui entravent la compétitivité de la filière. Parmi les enjeux prioritaires identifiés :

L’énergie, un frein coûteux : les tarifs élevés de l’électricité pèsent sur les marges des industriels.

: les tarifs élevés de l’électricité pèsent sur les marges des industriels. L’approvisionnement en matières premières : dépendance aux importations et logistique complexe.

: dépendance aux importations et logistique complexe. Le cadre fiscal et réglementaire : lourdeurs administratives et incertitudes juridiques.

: lourdeurs administratives et incertitudes juridiques. Les infrastructures portuaires : retards et surcoûts liés aux exportations.

: retards et surcoûts liés aux exportations. La concurrence des produits étrangers : dumping et manque de protectionnisme ciblé.

Cette démarche, résolument tournée vers l’écoute et la co-construction, vise à dégager des solutions pragmatiques pour renforcer la résilience des acteurs locaux et préparer leur percée sur les marchés africains.

ACERO METAL SARL : un partenaire clé de l’industrialisation Le choix de cette entreprise comme point d’ancrage de la mission gouvernementale n’est pas anodin. ACERO METAL SARL incarne l’excellence de la transformation locale, avec une production d’acier qui contribue directement à la valorisation des ressources nationales. En ouvrant ses portes aux autorités, elle a réitéré son engagement à travailler main dans la main avec l’État pour lever les blocages structurels et positionner le « Made in Cameroun » comme une référence continentale.

La ZLECAF, une chance à saisir… sous conditions Si l’entrée en vigueur de la ZLECAF offre un marché potentiel de 1,3 milliard de consommateurs, sa réussite dépendra de plusieurs leviers :

Compétitivité : réduction des coûts de production et modernisation des usines.

: réduction des coûts de production et modernisation des usines. Soutien institutionnel : politiques incitatives et simplification des procédures.

: politiques incitatives et simplification des procédures. Infrastructures : amélioration des réseaux énergétiques et logistiques.

: amélioration des réseaux énergétiques et logistiques. Normes internationales : alignement des standards camerounais sur les exigences du marché africain.

Pour ACERO METAL SARL, cette dynamique représente une double opportunité : consolider sa position sur le marché domestique tout en se préparant à exporter vers des pays comme le Nigeria, la Côte d’Ivoire ou le Sénégal.

Vers une industrie sidérurgique africaine ? Cette visite marque un tournant dans la structuration de la filière mines-métallurgie au Cameroun. Elle reflète la volonté des pouvoirs publics de bâtir une industrie forte, intégrée et tournée vers l’export, en s’appuyant sur des acteurs comme ACERO METAL SARL. En adhérant pleinement à la stratégie gouvernementale d’industrialisation, l’entreprise confirme son rôle de moteur du « Made in Cameroun » à l’échelle continentale.

Un pari audacieux, mais réaliste, pour faire de l’acier camerounais un symbole de l’émergence industrielle africaine.

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