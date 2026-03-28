Camer.be
Marc Brys accuse Samuel Eto’o d’avoir écarté André Onana
CAMEROUN :: SPORT

CAMEROUN :: Marc Brys accuse Samuel Eto’o d’avoir écarté André Onana :: CAMEROON

“Il tient tête à Samuel Eto’o” : l’accusation de Marc Brys

Absent de la CAN 2025 et des FIFA Séries en Australie, André Onana paie son opposition à Samuel Eto’o. L’ancien sélectionneur Marc Brys lève le voile sur un conflit qui dépasse le cadre sportif.

Un gardien de classe mondiale privé de sélection

André Onana, gardien de Trabzonspor, n’a pas été retenu par le sélectionneur David Pagou pour affronter l’Australie et la Chine lors des FIFA Séries à Melbourne. Le portier camerounais, passé par l’Ajax Amsterdam, l’Inter Milan et Manchester United, manque également la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc. Cette double absence prolonge une mise à l’écart qui interroge les observateurs du football camerounais.

Une rivalité de pouvoir au sommet de la Fédération

L’analyse de Marc Brys, ancien sélectionneur des Lions Indomptables, identifie une cause unique : l’opposition d’Onana à Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football. Selon le technicien belge, le gardien “tient tête” à l’ancienne star, et cette confrontation personnelle explique son éviction. Le conflit ne relève donc pas de critères sportifs, mais d’un bras de fer institutionnel entre l’un des meilleurs joueurs européens à son poste et l’homme fort du football national.

L’éviction comme outil de discipline institutionnelle

Le  sélectionneur David Pagou, nommé dans un contexte de tensions, applique une exclusion qui sanctionne l’insoumission. Marc Brys décrit un gâchis footballistique et défend le style atypique d’Onana, fait de prises de risques. Pourtant, les performances du gardien en Turquie, où il s’impose comme un pilier, contredisent toute justification technique. L’absence de convocation agit comme un message adressé à l’ensemble du groupe : la loyauté envers le président prime sur la qualité sportive.

Une génération sacrifiée et une sélection affaiblie

Le Cameroun aborde les éliminatoires des prochaines compétitions sans son gardien numéro un. Les FIFA Séries en Australie, censées préparer l’équipe, se déroulent avec un groupe affaibli. La pression médiatique sur Samuel Eto’o et la Fédération va croître, notamment après les déclarations de Marc Brys.

L’exclusion prolongée d’Onana pourrait dissuader d’autres talents internationaux de s’engager pleinement en sélection. La réputation du Cameroun comme terre d’éclosion de gardiens de classe mondiale pâtit de cette situation. La question de la gouvernance du football camerounais, déjà sous surveillance, pourrait entraîner des sanctions ou des interventions de la FIFA si les conflits persistent.

Combien de talents les Lions Indomptables peuvent-ils encore se permettre de sacrifier ?

André Onana enchaîne les parades à Trabzonspor, loin des projecteurs de la sélection. Pendant ce temps, le Cameroun cherche à reconstruire une équipe compétitive sans l’un de ses cadres historiques. Le football camerounais parviendra-t-il à sortir de cette impasse avant que le coût de ces rivalités ne devienne irréversible ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#andreonana #samueletoo #cameroun #lionsindomptables #fecafoot

Lire aussi dans la rubrique SPORT

Marc Brys accuse Samuel Eto’o d’avoir écarté André Onana
La Colombie et la France ont rendez-vous en amical
CAN 2025 : le Tribunal arbitral du sport suspend l’attribution du titre au Maroc
La Suisse et l’Allemagne se mesurent en amical
SPORTY LALIGA MVP : Etta Eyong et Boyomo portent les couleurs du Cameroun
Real Madrid et Atletico Madrid se retrouvent dans le derby Madrilène
Manchester United en état de grâce se rend à Bournemouth
Décision de la CAF sur la CAN 2025: Pour Georges Weah,« L’arbitre est l’autorité finale »
Lions indomptables : le sélectionneur David Pagou tend la main à Onana et Aboubakar
Scandale : comment le Maroc a gagné sur tapis vert et humilié la CAF
CAN 2025 : le Sénégal perd son titre, le Maroc sacré sur tapis vert
Barcelone prêt du but face à Newcastle en Ligue des Champions
Devenez Rédacteur

Les + récents

00:27
Marc Brys accuse Samuel Eto’o d’avoir écarté André Onana

Marc Brys accuse Samuel Eto’o d’avoir écarté André Onana
00:04
Drame familial : un mari refuse d’enterrer sa femme, le corps finalement inhumé au cimetière public

Drame familial : un mari refuse d’enterrer sa femme, le corps finalement inhumé au cimetière public
18:06
Gims en garde à vue : blanchiment, immobilier au Maroc et théorie du complot décryptés

Gims en garde à vue : blanchiment, immobilier au Maroc et théorie du complot décryptés
17:40
FBI : l’email du directeur Kash Patel piraté par un groupe lié à l’Iran, l’agence sous pression

FBI : l’email du directeur Kash Patel piraté par un groupe lié à l’Iran, l’agence sous pression
17:34
Kristhia Lauve : la nouvelle voix des valeurs au féminin

Kristhia Lauve : la nouvelle voix des valeurs au féminin

SPORT :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo