CAMEROUN :: Francis Ngannou Accident : Un avocat exige le respect de la procédure pénale :: CAMEROON

L’affaire de l’accident impliquant Francis Ngannou, star mondiale de la boxe, soulève des questions cruciales sur l’équité de la justice camerounaise. Selon Me Christian Ntimbane Bomo, avocat et candidat déclaré à l’élection présidentielle, les autorités doivent impérativement appliquer la procédure pénale sans favoritisme, malgré le statut de célébrité de l’intéressé.

Un accident mortel et des enjeux juridiques

Le drame survenu à la jeune Onana, décédée des suites de ses blessures après un accident de circulation impliquant Ngannou, exige une enquête approfondie. Me Bomo rappelle qu’en présence de blessures graves ou de décès, l’affaire relève non pas d’une simple contravention, mais d’un délit pénal. « Il faut établir si une faute de conduite – excès de vitesse, non-respect des feux – ou une imprudence de la victime est en cause », insiste-t-il.

L’avocat dénonce fermement les rumeurs d’un « arrangement » financier avec la famille de la victime. En droit pénal, souligne-t-il, de tels accords « n’arrêtent pas l’action publique », sauf exceptions comme les cas de diffamation. « Francis Ngannou doit être interpellé et présenté au procureur de la République en qualité de suspect », martèle-t-il, rejetant toute idée de traitement préférentiel lié à la notoriété du boxeur.

Présomption d’innocence vs exigence d’égalité

Si Me Bomo reconnaît que Ngannou bénéficie pleinement de la présomption d’innocence, il rappelle que celle-ci « ne signifie pas innocence ». La procédure doit suivre son cours pour garantir une justice équitable, appliquée « à égalité pour tous les citoyens ». « Éviter une interpellation parce qu’il est une star relève du deux poids, deux mesures », affirme-t-il, critiquant une justice perçue comme « à deux vitesses ».

Cette position s’inscrit dans un contexte plus large de défiance envers les institutions. Me Bomo, président de la Société Civile des Réconciliateurs, y voit un test pour le Cameroun : « Une société juste est celle où la loi s’applique sans distinction de statut. »

Les implications sociétales

L’affaire Ngannou dépasse le cadre judiciaire. Elle interroge la capacité de l’État à imposer le respect des règles, y compris face aux puissants. Les réseaux sociaux s’enflamment, partagés entre soutien au boxeur et exigence de transparence.

Pour Me Bomo, cette démarche est un rappel nécessaire : « Le respect strict de la procédure pénale renforce la crédibilité de la justice. » Il appelle à une enquête indépendante, transparente, et à une communication claire des conclusions.