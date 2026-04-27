CAMEROUN :: Le pouvoir n’est pas une propriété privée, Maurice DJIONGO propose une Succession à 3 pôles :: CAMEROON

Depuis l'annonce d'une possible vice-présidence, tout le monde ne parle que d'une chose : le « gré à gré ». On s'inquiète des noms, des héritiers, des individus. Mais pendant que nous nous focalisons sur les personnes, nous passons à côté d’une révolution invisible : la rotation du pouvoir.

Le pouvoir n’est pas une propriété privée

L'idée vient de loin, mais elle a parfois été brutale. Le Pr. Hubert Mono Ndjana, en théorisant « l’idée sociale chez Paul Biya », affirmait sans détour que c'était le « tour » des Beti-Bulu-Ekang. Pour lui, le Grand Nord ayant déjà géré sous Ahidjo, les autres n'avaient qu'à attendre. Cette vision est allée jusqu'à la répression, envoyant en cellule ceux que l'on soupçonnait de vouloir bousculer cet ordre.

De la force à la loi

Le défi était donc de sortir de cette logique de "clan" pour entrer dans une logique d'État. Le Pr. Joseph Owona a cherché à civiliser ce concept. En regardant nos chefferies traditionnelles (comme à Balikumbat), il a compris que l'alternance pouvait être codifiée par le droit. Son but : transformer le "tour de rôle" arbitraire en une règle constitutionnelle pour que la paix ne dépende plus de la force, mais de l'équilibre.

La solution des trois pôles

Mais comment faire tourner le pouvoir équitablement dans un pays de 230 ethnies ? C’est ici que l’analyse de Maurice Djiongo apporte la clé. Il propose de rationaliser le pays en trois grands piliers :

Le Grand Nord

Le Bloc Ekang (Sud, Centre, Est)

L’Axe Anglo-Bamiléké (Ouest, Nord-Ouest, Sud-Ouest, littoral)

Dans ce schéma, la vice-présidence n'est plus un instrument de "dauphinat", mais un siège de régulation. Si un pôle occupe la présidence, les deux autres se partagent la vice-présidence et la primature. C'est la garantie technique que personne n'est exclu et que personne n'a besoin d'envoyer l'autre en cellule pour exister.

Sortons de la peur !

Il est temps de s’indigner. À force de ne voir que le « gré à gré », nous refusons de voir l'outil qui se construit. Préférons-nous rester bloqués dans la vision de Mono Ndjana où l'on attend son tour dans la peur, ou voulons-nous le système de Djiongo et Owona où le pouvoir s'organise pour tous ?

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