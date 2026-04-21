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MEDITRAINING, AUX PREMICES D’UNE CONVERGENCE MEDICALE MONDIALE A PARIS
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FRANCE :: MEDITRAINING, AUX PREMICES D’UNE CONVERGENCE MEDICALE MONDIALE A PARIS

Dimanche dernier, dans l’écrin feutré du nouveau Restaurant  Le Bryx,  les médecins ont  offert le théâtre d’un moment singulier où se sont rencontrés les exigences du savoir scientifique et l’élégance du dialogue médiatique. A l’initiative de MediTraining, cette rencontre avait valeur d’annonce et de promesse, ouvrant la voie au deuxième Symposium Médical Transcontinental attendu le 30 mai 2026 au Novotel Paris Tour Eiffel. Dans une atmosphère à la fois studieuse et vibrante, les voix se sont élevées pour interroger, éclairer et projeter.

Le docteur Christian Tcham, figure centrale de cette dynamique, s’est prêté avec une disponibilité remarquable à l’exercice délicat des échanges avec une presse venue en nombre et en diversité. Journalistes de la presse écrite, chroniqueurs radiophoniques et regards avertis de la télévision ont convergé vers ce lieu devenu, le temps d’une soirée, un carrefour d’idées et d’ambitions. Autour de lui, l’ensemble de son équipe a formé un cercle de compétences et de convictions, témoignant d’un engagement collectif qui dépasse les frontières et les appartenances.

La modération assurée par Serges Ngounga a donné à la rencontre une fluidité rare, où chaque question trouvait un écho précis et chaque réponse ouvrait de nouvelles perspectives. La présence de l’écrivain  Calvin Djouari a apporté une dimension narrative et mémorielle à l’événement, comme si déjà s’écrivait le témoignage d’une 2ème  étape fondatrice. En arrière-plan, l’organisation méticuleuse orchestrée par Hilaire Sopie a permis à cette soirée de déployer toute sa portée symbolique. Les discussions, loin de se perdre dans des considérations abstraites, se sont situées  dans des problématiques concrètes. L’innovation et la technologie appliquées à la médecine ont occupé une place centrale, esquissant les contours d’une transformation profonde des pratiques.

L’intelligence artificielle, évoquée comme levier majeur, s’inscrit désormais dans une perspective de révolution mesurée, au service du diagnostic, de la prévention et de la prise en charge des patients. Cette vision s’enracine dans l’essence même de Meditraining, association portée par des médecins d’horizons multiples, unis par une volonté commune de partage et d’excellence. A travers ses actions, elle œuvre à une diffusion des savoirs sans cloisonnement, attentive aux réalités locales tout en visant une harmonisation des pratiques fondée sur les principes de la médecine basée sur les preuves.

Parmi ses membres, des noms reconnus tels que le Docteur  Achille Momo, Roger Kadji, Innocenti Dadamessi, Yannick Defo, Ericka Obada, Alfred Ngako ou Alexandre Ntouba réprésente  cette exigence scientifique et humaine. L’ambition pédagogique annoncée pour l’année 2026 repose sur une trilogie simple et profonde. Se connaître afin de mieux comprendre les réalités de chacun. Se ressembler dans l’exigence de qualité et de rigueur.

Se compléter pour construire une médecine véritablement universelle. Cette approche traduit une volonté de dépasser les clivages pour faire émerger une communauté médicale solidaire et innovante. Au fil de la soirée, les interventions ont révélé une attente forte et partagée. Les participants ont manifesté un intérêt soutenu pour les thématiques à venir, qu’il s’agisse des urgences médicales, de la formation continue ou des nouvelles technologies. Les échanges ont donné naissance à des propositions concrètes, signe d’une réflexion déjà en mouvement.

A l’horizon du 30 mai 2026, le symposium s’annonce comme un rendez-vous majeur. Il ne s’agira pas seulement de présenter des avancées, mais de construire un espace de dialogue où se croisent expériences, expertises et visions d’avenir. Paris, fidèle à sa tradition d’accueil des grandes rencontres intellectuelles, deviendra ainsi le point de convergence d’une médecine en mutation. Tout a  commencé au Bryx . Il s’agit d’un prélude dense et prometteur, d’un instant où se dessinent les lignes d’une ambition collective. Dans la clarté des échanges et la profondeur des engagements, se profile déjà une conviction partagée. La médecine de demain se construit aujourd’hui, dans la rencontre des savoirs et la volonté de les transmettre.

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