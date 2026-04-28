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Maurice Kamto et l’espoir d’un sursaut national face au chaos politique, par Joel Tchoegnia
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CAMEROUN :: Maurice Kamto et l’espoir d’un sursaut national face au chaos politique, par Joel Tchoegnia :: CAMEROON

Je suis particulièrement déshonoré que face à la dictature qui cimente le Cameroun et compromet tout espoir de développement. D’autant plus déshonoré quand la résistance d’hier se divise.

Il faut éviter qu’il se retrouve en lambeaux. Je suis en droit de fixer l’opinion que la thématique du combat contre la dictature aux guerres internes et qui de poser la question de savoir sauvera le Cameroun.

La réponse peut tout aussi sembler complexe car cette résistance est prise dans la trappe de la trahison, de divisions et de réveil politique. Le moins qu’on puisse dire est que le pays est à la croisée des chemins. Faut-il unir la lutte ou sombrer dans la division ?

La semaine dernière, sur cette même plateforme, je m’exprimais sur le combat de la résistance et sur l’élan révolutionnaire porté par ceux qui rêvent d’un Cameroun libre et juste. Mais aujourd’hui, le constat est amer. Au lieu de combattre la dictature, certains ont pris les réseaux sociaux en otage pour se livrer à des affrontements internes, allant jusqu’à attaquer les leaders de cette résistance. Pourtant, bien avant l’élection présidentielle du 12 octobre 2025, l’objectif était clair : sauver le Cameroun des mains de ceux qui le dirigent depuis 43 ans, avec leurs alliés.

C’est avec une profonde tristesse que nous observons ceux qui, autrefois engagés et dévoués, choisir aujourd’hui de renoncer à la lutte.

Leur volte-face blesse le cœur de ceux qui continuent à croire au changement.

Voir des femmes et des hommes jadis animés par la conviction abandonner le chemin qu’ils avaient choisi est une immense désillusion. Leurs actes actuels contrastent douloureusement avec leurs engagements passés.

Cette désertion laisse derrière elle : un vide, de l’incompréhension, et une blessure chez leurs fidèles soutiens.

Mais malgré tout, j’ose croire que le temps apporte la sagesse, la lucidité et parfois le repentir à ceux qui ont flanché. Il est fascinant d’observer l’impact qu’une personnalité politique peut avoir sur l’échiquier national.

Le Professeur Maurice Kamto, à travers : sa pétition pour une réforme constitutionnelle intégrant un poste de vice-président, sa requête déposée auprès de l’Union africaine concernant un changement anticonstitutionnel de gouvernement au Cameroun, et sa demande de sanctions, démontre une volonté claire : provoquer un changement réel.

C’est une influence qui force l’attention. Mais la réaction attendue du régime face à ses prises de position témoigne de son poids politique. Sa parole mobilise. Son discours rassemble. Son influence inquiète ses adversaires.

Chaque déclaration qu’il porte mérite donc attention, car elle révèle les rapports de force réels et les aspirations profondes du peuple camerounais.

A la situation actuelle, il faut choisir l’engagement et y rester sans cliquer les yeux. Le temps urge. Le Cameroun n’a plus besoin de querelles internes. Au contraire il a besoin d’unité, de courage, d’avenir et de sursaut. Tôt ou tard, la raison finira par triompher.

 

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